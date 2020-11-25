جمعيات ببرشيد تثمّن تدخل الجيش في الكركرات

إبراهيم الحافظون من سطات

نظمت عدد من جمعيات المجتمع المدني ببرشيد، مساء الأربعاء، وقفة تضامن ومساندة وتشجيع لمواقف وقرارات الملك محمد السادس حول قضية الوحدة الترابية للوطن، وتدخّل قوات الجيش المغربي سلميا لفتح معبر الكركرات، وطرد ميليشيات الانفصاليين من المنطقة.

وقفة التضامن والمساندة التي نظمتها فعاليات من المجتمع المدني أمام مقر عمالة برشيد عرفت ترديد شعارات حماسية وأناشيد وطنية، تؤكّد على الوحدة الترابية ومغربية الصحراء، وتعبّر عن الاستعداد الفوري والتام للدفاع عن آخر شبر منها، تنفيذا لقرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

وأكّد المشاركون والمشاركات في الوقفة التضامنية والتشجيعية والمساندة للملك والجيش، من خلال البيان الختامي للموعد، تأييدهم القرار الحكيم والصائب لعاهل البلاد، القاضي بإخلاء وطرد ميليشيات المرتزقة والكيان الوهمي لتأمين العبور بمعبر الكركرات، والذي لقي إشادة دولية واسعة.