زيارة تفقدية للأشغال بمدينة المهن في بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

قامت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، والمسؤولين المركزيين للتكوين المهني، الأربعاء، بزيارة إلى ورش بناء مدينة المهن والكفاءات ببني ملال، الذي انطلقت به الأشغال في غشت المنصرم من هذا العام.

وتمّ الاطلاع، خلال هذه الزيارة التفقدية، على سير وتقدم أشغال البناء التي تسير بوتيرة جيدة ووفق الجدولة الزمنية المحددة لها، إذ من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون 17 شهرا، ومن المنتظر أن تفتح المدينة أبوابها في وجه المتدربين خلال الموسم الدراسي لسنة 2022.

وبإنجاز هذه المدينة التي تقدر تكلفتها بـ 340 مليون درهم، في إطار شراكة وتعاون بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، ستصبح الجهة تتوفر على منصة للتكوين متعددة الأقطاب والتخصصات تصل إلى تسعة أقطاب (قطب التكنولوجيات الرقمية والأفشورينغ، قطب التدبير المالي والإداري، القطب الصناعي، قطب الفلاحة والصناعات الغذائية، قطب الصناعة التقليدية، قطب البناء والأشغال العمومية، قطب السياحة والفندقة، قطب النقل واللوجستيك)، تسهر على تلقين تكوينات تستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات اللازمة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي.

وسيوفر هذا المشروع، الذي سينجز على عقار مساحته 15 هكتارا، طاقة استيعابية سنوية تقدر بـ 3000 مقعد بيداغوجي، كما سيوفر عروضا تكوينية متنوعة وشاملة من خلال مجموعة واسعة من الشعب التكوينية، ينتمي معظمها إلى 77 شعبة جديدة تتمحور حول قطاعات ذات إمكانيات تشغيل عالية.