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رصد اختلالات يوقف رئيس جماعة في إقليم ميدلت

رصد اختلالات يوقف رئيس جماعة في إقليم ميدلت
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 20:15

أصدر عامل إقليم ميدلت، أمس الأربعاء، قررا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لسيدي عياد ونائبه الأول عن مزاولة مهامهما، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير، خاصة في مجال التعمير.

وأشرف مفوض قضائي على تبليغ كل من زايد كبيري، رئيس المجلس الجماعي لسيدي عياد، والحسين بلامين، النائب الأول للرئيس، بقرار التوقيف المتخذ في حقهما من طرف عامل إقليم ميدلت، وإبلاغهما بإحالة ملف عزلهما على المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، بناء على النقط الواردة في تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأصدر عامل إقليم ميدلت، في اليوم نفسه، قرارا يقضي بتكليف النائب الثاني للرئيس، حمو عزي، بتصريف أعمال المجلس مؤقتا، في انتظار صدور أحكام نهائية في حق الرئيس ونائبه الأول لإعادة انتخاب الرئيس الجديد قبل نهاية الولاية الانتخابية الحالية.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر جد مطلعة لهسبريس، فإن مسؤول الإدارية الترابية بإقليم ميدلت طالب في وقت سابق المفتشية العامة للإدارة الترابية بإيفاد لجنة مركزية للقيام بفحص الجماعة المعنية، بعد ثلاث سنوات من "البلوكاج التنموي"، وذلك بعد رفض المصادقة على مشاريع الميزانية لسنوات 2018 و2019 و2020 من طرف الأغلبية المعارضة، وضمنها نائب الرئيس الموقوف.

وأوضحت المصادر نفسها أن التنمية بالجماعة عرفت تعثرا كبيرا في السنوات الأخيرة، باستثناء المشاريع الممولة من طرف المصالح الخارجية، بما في ذلك مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة الإقليم وقطاعات وزارية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مهتم متهم الخميس 26 نونبر 2020 - 20:42
أنبه من وضع القانون التنظيمي 113-14 على أنه قانون مجحف في حق الرؤساء ممن يريدون العمل لأنه هناك فصل في القانون نفسه مغري للأعضاء الذين لا يعجبهم عمل الرئيس حتى وإن كان في الصالح العام إذ بإمكانهم إسقاطه بتصويت ثلثي مجموع أعضاء المجلس مجرد مرور نصف مدة الولاية وبذلك لن تعرف بسبب هذا الفصل أغلب الجماعات استقرارا في تسيير الشأن المحلي.
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2 - ARGAZ الخميس 26 نونبر 2020 - 21:02
يستحق هذا الرجل في شخص "السيد مصطفى النوحي" الوطني الفذة الإشادة والشكر لما قدمه ويقدمه لهذه المدينة ؛ لا اعتقد أنها مغالاة لأن القاعدة الشرعية تقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله ’ هو شخصية فذة واعية مفعمة بالإنسانية والنبل و يملك فكرا عاليا، رجل نزيه ويعامل الناس كلها سواسية ولا توجد في قلبه العنصرية والحقد الطبقي ’ انه يعيد إلينا الأمل بأن نشاهد وجوه تخدم مصالح هذه المدينة وتساهم في نهضة المجتمع .
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3 - في نفس الموضوع الخميس 26 نونبر 2020 - 21:21
المرجوا من هسبريس تسليط الضوء على مشروع بناء سوق الصالحين بسلا،والذي تم اعطاء انطلاقته من طرف الملك،إلا أن هناك اختلالات وتغييرات في المشروع،تم تقديم شروحات للملك على أنه سيتم بناء مرأب تحت أرضي للسيارات، لنتفاجأ بعد ذلك ليس هناك أي مرأب تحت أرضي،مع استغلال مساحات شاسعة من جنباته لستغلالها لركن السيارات.
الغريب ما في الأمر أنه لم يتحرك اي مسؤول أو عامل أو جمعية للوقوف على مثل هذه الاختلالات،. ولكم واسع النظر. شكرا
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4 - hasssssan الخميس 26 نونبر 2020 - 21:21
دولة الحق و القانون و الديمقراطية.
المعين يوقف المنتخب لماذا لا يرفع عليهم دعوى قضائية ليأخذ القضاء مجراه
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