24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمازيغية واستحقاقات الفرصة الأخيرة (5.00)

  2. المغرب يطلع مجلس الأمن على مستجدات الكركرات (5.00)

  3. البرلمان الأوروبي يسلط الأضواء على الانتهاكات الحقوقية في الجزائر (5.00)

  4. محكمة النقض تنهي مسار "إكديم إزيك" بتأييد العقوبات السجنية (5.00)

  5. قائد جيش الجزائر يحذر من حملات معادية مسعورة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "مشفى بنمسيك يعاني خصاص "ممرضي كورونا

"مشفى بنمسيك يعاني خصاص "ممرضي كورونا

"مشفى بنمسيك يعاني خصاص "ممرضي كورونا
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 27 نونبر 2020 - 09:04

اضطر المسؤولون بالمستشفى الإقليمي بنمسيك سيدي عثمان في مدينة الدار البيضاء إلى الاستعانة بأفراد أسر المصابين بفيروس كورونا المستجد لمتابعة حالتهم الصحية، بينما يخضعون للعلاج بالجناح المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس المعدي.

وأشار نشطاء جمعويون وشهود عيان وأفراد من أسر المرضى المعنيين إلى إن جناح مرضى كوفيد يعاني من نقص في الموارد البشرية، خصوصا الممرضين والممرضات، مع تواجد طبيبين في النهار وطبيب واحد فقط في الفترة الليلية، وهو ما يعقد مهامهم العلاجية، خاصة في حالة تفاقم الوضع الصحي لأزيد من مريض واحد في الوقت نفسه.

وقال أفراد أسرة مريض بكوفيد19 يتلقى العلاج بمستشفى بنمسيك إنهم اضطروا لترك واحد منهم بقسم كورونا، حتى يتابع حالة قريبهم ويساعده على تناول الوجبات الغذائية اليومية، واتباع البروتوكول العلاجي، بعد تسجيل عدم تواجد أي مساعد للأطباء المداومين على طول اليوم.

وأفاد المتحدثون أنفسهم، في اتصال هاتفي بهسبريس، بأن الشخص الذي تم تعيينه لمساعدة قريبهم شرع بدوره في تناول الدواء المخصص لعلاج كورونا، نظرا لمخالطته المرضى في الجناح المخصص لاستقبالهم ومعالجتهم.

واعتبر نشطاء جمعويون بمنطقة بنمسيك سيدي عثمان أن الوضعية الوبائية بالمنطقة تظل مقلقة، وهو ما يستدعي من وزارة الصحة توفير العدد الكافي من الأطباء والممرضين لمواجهة تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس المعدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.