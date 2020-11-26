وزارة الصحة "تمتنع" عن ترويج نسبة امتلاء أسِرة إنعاش "كوفيد"

هسبريس من الرباط

بلغ عدد الحالات الحرجة بسبب الإصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 163 حالة، ليبلغ عدد الحالات الحرجة الإجمالي 1041 حالة، منها 88 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و430 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي؛ فيما لم تعد وزارة الصحة تعلن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش.

وسجلت جهة الدارالبيضاء سطات 1473 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 1190 حالة بالدار البيضاء، و62 بالنواصر و60 ببرشيد، و51 بسطات، و40 بالمحمدية، و28 بالجديدة و23 ببن سليمان و18 بمديونة وحالة بسيدي بنور.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 778 حالة، منها 265 حالة بالصخيرات تمارة، و198 بسلا، و90 بالرباط، و83 بالقنيطرة، و64 بسيدي سليمان و46 بسيدي قاسم و32 بالخميسات.

جهة سوس ماسة أحصت 424 حالة، منها 210 بأكادير إداوتنان، و93 بإنزكان أيت ملول، و42 بتارودانت، و40 بتزنيت، و35 باشتوكة أيت باها و4 بطاطا.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 388 حالة، منها 153 بطنجة أصيلة، و111 بتطوان، و37 بالحسيمة، و28 بشفشاون، و21 بالعرائش، و18 بالمضيق الفنيدق، و16 بوزان و4 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 348 حالة، منها 197 بمراكش، و68 بالصويرة، و26 بقلعة السراغنة، و25 بشيشاوة، و22 باليوسفية، و7 بالحوز و2 بآسفي وحالة بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 308 حالات، منها 116 حالة بوجدة أنجاد، و59 ببركان، و54 بالناظور و28 بتاوريرت، و25 بجرادة، و19 بجرسيف و5 بفجيج و2 بالدريوش.

جهة العيون الساقية الحمراء شهدت 120 حالة، منها 111 بالعيون، و7 بالسمارة، وحالة ببوجدور، ومثلها بطرفاية؛ بينما سجلت جهة كلميم واد نون 103 حالات، منها 70 بكلميم، و21 بطانطان، و12 بسيدي افني.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 89 حالة، منها 26 بفاس و18 بتاونات و15 بتازة و13 بمكناس، و10 بصفرو و3 بمولاي يعقوب و2 ببولمان، وحالة بإفران وأخرى بالحاجب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 65 حالة، منها 24 بميدلت و17 بالرشيدية و15 بتنغير و5 بورزازات و4 بزاكورة، بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 56 حالة، منها 24 ببني ملال و14 بالفقيه بن صالح و10 بخريبكة و4 بخنيفرة و4 بأزيلال؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 26 حالة جميعها بوادي الذهب.