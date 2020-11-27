كاسحات الثلوج تعيد فتح محاور طرقية بإقليم تنغير

هسبريس من تنغير

تسبّبت التساقطات الثلجية المهمة التي شهدتها مناطق جبلية عديدة بإقليم تنغير، الخميس، في قطع بعض المحاور الطرقية خاصة الرابطة بين إقليمي تنغير وأزيلال عبر تيزي نايت حمد، وآيت هاني أكدال، وبعض المقاطع بالطريق الرابطة بين أمسمرير وتلمي.

التساقطات الثلجية، التي بلغ سمكها في بعض المحاور الطرقية ما بين 20 و25 سنتيمترا، تسببت، صباح الخميس، في ارتباك في حركة المرور لبضع ساعات، قبل أن تتدخل السلطات المحلية والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير لإعادة فتحها بواسطة مجموعة من الآليات التابعة لقطاع التجهيز.

وأشرفت السلطة المحلية ومصالح وزارة التجهيز والنقل بمنطقة أمسكار الفوقاني، الواقعة بالنفوذ الترابي لقيادة أهل مكون، على عملية إزاحة الثلوج وإعادة حركة السير إلى هذا المحور الطرقي المهم؛ فيما الأشغال مستمرة بمنعرجات تيزي نايت حمد لإزاحة الثلوج وفتح الطريق أمام ساكنة أوزيغيمت وآيت بوكماز بإقليم أزيلال.

وكشف مصدر من السلطة المحلية أن هناك تعليمات صارمة من عامل إقليم تنغير إلى جميع رجال السلطة والمديرية الإقليمية للتجهيز وباقي المصالح المعنية من أجل القيام بالتدخلات العاجلة لإعادة فتح الطرق التي تعرف انقطاعات متكررة بسبب الثلوج، ومساعدة ساكنة المناطق الجبلية، والوجود المستمر والقريب منهم وتحسيسهم بالاطمئنان، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وأضاف المسؤول ذاته أن هذه التدخلات المستعجلة، التي أشرفت عليها السلطات المحلية بتنسيق تام مع مصالح وزارة التجهيز والنقل، مكّنت من فتح أهم المحاور الطرقية، سواء تعلق الأمر بالطرق الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية، مشيرا إلى أن فرق التدخل التابعة لوزارة التجهيز مستعدة للتدخل في أيّ وقت لفتح الطرق المقطوعة لتسهيل عبور العربات.

عزيز اليحياوي، رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير، قال إنه "في إطار لجنة اليقظة التي يترأسها عامل الإقليم، وعلى إثر التساقطات الثلجية المهمة في الإقليم، قامت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بتعبئة مجموعة من الموارد البشرية والمعدات والآليات اللوجستيكية من أجل فتح الطريق المقطوعة".

وكشف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الطريق الجهوية رقم 704 الرابطة ما بين بومالن دادس وأمسمرير، والطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين آيت هاني وأكدال، والطريق الجهوية رقم 317 التي تربط بين ألمدون وتيزي نايت حمد، عرفت، الخميس، انقطاعات بسبب التساقطات الثلجية المسجلة صبيحة اليوم ذاته، مشيرا إلى أن فرق إزاحة الثلوج تعمل من أجل إعادة فتح هذه المحاور الطرقية.