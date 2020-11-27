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أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد في مناطق بالمملكة

أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد في مناطق بالمملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 11:40

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محلية قوية، من الجمعة على الساعة الثالثة زوالا إلى السبت على الساعة الثامنة صباحا، ستهم عمالات وأقاليم شفشاون، فحص أنجرة، القنيطرة، العرائش، المضيق، الفنيدق، وزان، الرباط، سلا، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تمارة، الصخيرات، طنجة، أصيلة، تاونات، وتطوان.

وأوردت المديرية أن زخات رعدية محليا معتدلة منتظرة هذا الصباح من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الواحدة بأقاليم القنيطرة، سلا، الرباط، الصخيرات، تمارة، بنسليمان، المحمدية، مديونة، الدار البيضاء، النواصر، برشيد، والجديدة.

وزخات رعدية محليا معتدلة متوقعة هذا اليوم، حسب النشرة ذاتها، من الساعة الثالثة إلى الساعة الحادية عشر ليلا بأقاليم أكادير إداوتنان، شيشاوة، اشتوكة أيت باها، الصويرة، كلميم، إنزكان، أيت ملول، أسفي، سيدي إفني، تارودانت وتزنيت، ومن المتوقع أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا بهبات رياح أو بتساقط البرد.

وقد أعلنت المديرية في نشرة من المستوى البرتقالي أن تساقطات ثلجية ستهم عمالات وأقاليم أزيلال، إفران، الحسيمة، الحوز، بني ملال، بولمان، تارودانت، خنيفرة، صفرو، فكيك، وميدلت، وذلك من الجمعة على الساعة الحادية عشر صباحا إلى السبت عند منتصف النهار.

وحذرت المديرية من برودة الطقس، حيث ستنخفض الحرارة إلى أقل من سبع درجات تحت الصفر بكل من الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت وإفران، وأقل من ثلاث درجات تحت الصفر بكل من خنيفرة، صفرو، تازة، تاوريرت، جرسيف، فكيك، تارودانت، ورزازات، تنغير، الرشيدية، جرادة وبولمان، وذلك من الجمعة إلى الأحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوعزة الجمعة 27 نونبر 2020 - 11:56
"اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
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52
2 - asma الجمعة 27 نونبر 2020 - 12:21
اللهم لك الحمد اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وعجل يا رب شفاء مرضانا وارحم موتانا اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
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10
3 - tahirihassani الجمعة 27 نونبر 2020 - 12:22
يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة و لا تؤاخذنا بذنوبنا فأنت الغفور الرحيم . ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فأنت الرحمن الرحيم امييييييييييييييييييييييييييين .
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7
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