أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد في مناطق بالمملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محلية قوية، من الجمعة على الساعة الثالثة زوالا إلى السبت على الساعة الثامنة صباحا، ستهم عمالات وأقاليم شفشاون، فحص أنجرة، القنيطرة، العرائش، المضيق، الفنيدق، وزان، الرباط، سلا، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تمارة، الصخيرات، طنجة، أصيلة، تاونات، وتطوان.

وأوردت المديرية أن زخات رعدية محليا معتدلة منتظرة هذا الصباح من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الواحدة بأقاليم القنيطرة، سلا، الرباط، الصخيرات، تمارة، بنسليمان، المحمدية، مديونة، الدار البيضاء، النواصر، برشيد، والجديدة.

وزخات رعدية محليا معتدلة متوقعة هذا اليوم، حسب النشرة ذاتها، من الساعة الثالثة إلى الساعة الحادية عشر ليلا بأقاليم أكادير إداوتنان، شيشاوة، اشتوكة أيت باها، الصويرة، كلميم، إنزكان، أيت ملول، أسفي، سيدي إفني، تارودانت وتزنيت، ومن المتوقع أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا بهبات رياح أو بتساقط البرد.

وقد أعلنت المديرية في نشرة من المستوى البرتقالي أن تساقطات ثلجية ستهم عمالات وأقاليم أزيلال، إفران، الحسيمة، الحوز، بني ملال، بولمان، تارودانت، خنيفرة، صفرو، فكيك، وميدلت، وذلك من الجمعة على الساعة الحادية عشر صباحا إلى السبت عند منتصف النهار.

وحذرت المديرية من برودة الطقس، حيث ستنخفض الحرارة إلى أقل من سبع درجات تحت الصفر بكل من الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت وإفران، وأقل من ثلاث درجات تحت الصفر بكل من خنيفرة، صفرو، تازة، تاوريرت، جرسيف، فكيك، تارودانت، ورزازات، تنغير، الرشيدية، جرادة وبولمان، وذلك من الجمعة إلى الأحد.