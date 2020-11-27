هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "فيروس كورونا" بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4592 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 4228 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 45551، منها 128 حالة خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.6 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 12.6 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 85.2 في المائة، حيث وصلت حصيلة المتعافين إلى 294036، ورُصدت 70 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1727 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 1302 حالة بالدار البيضاء، و74 بالنواصر، و65 ببرشيد، و54 بسطات، و64 بالمحمدية، و71 بالجديدة و21 ببن سليمان، و31 بمديونة، و45 بسيدي بنور.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 937 حالة؛ منها 294 بالصخيرات تمارة، و248 بسلا، و216 بالقنيطرة، و82 بالرباط، و51 بالخميسات، و33 بسيدي سليمان، و13 بسيدي قاسم.

جهة سوس ماسة أحصت 407 حالات؛ منها 190 بأكادير إداوتنان، و80 بإنزكان أيت ملول، و44 بتارودانت، و11 بتزنيت، و43 باشتوكة أيت باها، و39 بطاطا.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 372 حالة؛ منها 170 بطنجة أصيلة، و41 بتطوان، و18 بالحسيمة، و21 بشفشاون، و41 بالعرائش، و40 بالمضيق الفنيدق، و41 بوزان.

وسجلت جهة مراكش أسفي 354 حالة؛ منها 202 بمراكش، و51 بالصويرة، و28 بقلعة السراغنة، و4 بشيشاوة، و21 باليوسفية، و17 بالحوز، و27 بآسفي، و4 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 196 حالة؛ منها 50 حالة بوجدة أنجاد، و35 ببركان، و50 بالناظور، و27 بتاوريرت، و18 بجرادة، و09 بجرسيف و6 بالدريوش، وحالة واحدة بفجيج.

وسجلت جهة كلميم واد نون 167 حالة؛ منها 107 بكلميم، و33 بطانطان، و27 بسيدي إفني.

جهة العيون الساقية الحمراء سجّلت 150 حالة؛ منها 117 بالعيون، و11 بالسمارة، و14 ببوجدور، و8 بطرفاية.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 105 حالات؛ منها 41 بفاس، و17 بتازة، و14 بمكناس، و9 بمولاي يعقوب، و7 بصفرو، و7 بتاونات، و5 ببولمان، و4 بإفران، وحالة واحدة بالحاجب.

وسجّلت جهة درعة تافيلالت 75 حالة؛ منها 35 بالرشيدية، و19 بورزازات، و11 بتنغير، و9 بميدلت، وحالة واحدة بزاكورة.

وأحصت جهة بني ملال خنيفرة 61 حالة؛ منها 24 ببني ملال، و19 بالفقيه بن صالح، و9 بخريبكة، و6 بخنيفرة، و3 بأزيلال.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 41 حالة، جميعها بوادي الذهب.