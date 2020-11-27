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الرئيسية | جهات | نشطاء يستنكرون "تخريبَ كراسٍ عمومية" بالنّاظور

نشطاء يستنكرون "تخريبَ كراسٍ عمومية" بالنّاظور

نشطاء يستنكرون "تخريبَ كراسٍ عمومية" بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 27 نونبر 2020 - 20:15

استنكر فاعلون جمعويّون بالنّاظور تلطيخ كراسٍ إسمنتية عمومية على مستوى شارع الإمام الغزالي بحي عبد الكريم الخطّابي بوسط المدينة، بعدما صبّ مجهولون مادة زيت المحرّكات على سطوحها لكي تغدو غير صالحةٍ للجلوس.

وعلّق ناشطون باستغراب على صور الكراسي التي نشروها على موقع التّواصل الاجتماعي منتقدين هذا "العمل الذي يساهم في تشويه المدينة وإعطاء انطباع سيّئ قوامه التّخريب والإتلاف بدل الإصلاح والمساهمة في الرقيّ والتّعامل الحضاري مع المنشآت العمومية".

واعتبر جواد بوداداح، فاعل جمعوي وأحد ساكنة الحيّ، هذا "الفعل غير مبرّر مهما تكن خلفيته، باعتبار الكراسي ملكا عموميا تمّ إنشاؤها في إطار تأهيل الفضاء المحاذي لثانوية عبد الكريم الخطّابي؛ وهو المشروع الذي استلزمَ غلافًا ماليا ناهز حوالي 60 مليون سنتيم من قِبل المجلس البلديّ".

وتابع المتحدّث قائلًا: "هذا العمل، الذي خلّف استنكارًا عارما لدى جميع الفاعلين والنشطاء وساكنة المدينة، يقتضي إخضاع الفاعلين للمساءلة القانونية؛ لأنّ لا أحد يملك الحق في التصرّف على هذا النّحو، ولا يعبّر عن شيء سوى تشويهِ المدينة وإتلاف منشآتها العمومية وإهدارِ المال العام".

من جهته، اعتبر حكيم شملال، عضوُ حركة "متطوّعون من أجل النّاظور، هذا الفعل "عادةً سيّئةً يقوم بها الكثير من السّاكنة من أجل إبعاد الجالسين في بعض الأماكن العمومية أو الخاصّة لأسباب؛ منها أن مرتادي تلك الأماكن يشكلون مصدر إزعاجهم بتجمّعاتهم التي يتناولون خلالها الخمور أو يتعاطون المخدّرات ومختلف المحظورات".

وأكّد شملال قائلًا: "مهما تكن الأسباب، فالمسؤولية يتحملها الجميع؛ ابتداءً من الشخص الذي قام بشرع القانون بيده وخرّب المكان بدل الاكتفاء برفع شكاية وترك الأمر للجهات المختصّة، وكذلك السلطات التي لا تقوم بدورها استجابةً لشكايات السّاكنة المتضرّرة، والمسؤولية نفسها تتحمّلها بلدية الناظور التي تترك الأماكن العمومية دون صيانة أو مراقبة".

واقترح المتحدّث لمحاربة هذه الظّاهرة التي تشوّه جمالية المدينة وتخرّب منشآتها العمومية حلولًا تبدأ أساسًا بالتّوعية والتّحسيس باكتساب سلوك حضاري في التّعامل مع مختلف الوضعيات؛ منها احترام الجيران وتقديرهم، وفي الوقت نفسه المحافظة على كل ما يدخل في إطار الملك العمومي للمدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 27 نونبر 2020 - 20:59
بالعاصمة الاقتصادية كانت هناك في بعض الحدائق كراسي تعود لفترة الفرنسيين وجاء جيل ما بعد الألفين فخرب كل شيء. حتى كراسي الإسمنت الحديثة لم تسلم من اداهم. لكن اللوم على السلطات التي تتساهل في مثل هذه الأمور وأمور أخرى كالكتابة على الجدران وتدنيس المنتزهات ورمي الازبال والحجارة في البقع الفارغة وسرقة المياه من الحدائق العمومية.. فكم أحدثت الولاية شرطة إدارية لمراقبة المحال التجارية والمقاهي والمطاعم. فلما لا تحدث شرطة للاداب تقف بالمرصاد في وجه هؤلاء المخربين
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21
2 - من مدينة العيون الجمعة 27 نونبر 2020 - 21:00
كنت قد رئيت مثل هاذ المشهد لاحد الاشخاص يلوث مقاعد حديقة عامة وراء ساحة المشور و عندما استفسرت قال لي لمنع الرديلة و للن الازواج (الكوبل )الحرام يجتمعون و يفعلون المنكر ووجب تغييره ؟؟؟؟؟؟؟ كان جوابي و نتا مااااالك اش حرق جلدت راسك باليك غا هادشي دمرو
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8
3 - محمدين الجمعة 27 نونبر 2020 - 21:14
الناظور أصبح أكبر مقصد للقاصرين الذين يرغبون في "الحريك" ونسبة كبيرة من هؤلاء يعترضون المارة للسرقة ويتلفون ويكسرون التجهيزات والمرافق العامة والسلطات في دار غفلون
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10
4 - رجال الكهوف الجمعة 27 نونبر 2020 - 21:15
قمة التخلف والجهل، هؤلاء المخربون كانهم يعيشون في القرون الوسطى، يكرهون كل ماله علاقة براحة المواطن في شتى الوسائل يسودون الكراسي العمومية ويتلفون مقاعد الحافلات يكتبون بالصباغة على الحوائط يخربون اشارات وعلامات الطريق، يجب على الامن الوطني ان يبحث عن رجال الكهوف هؤلاء الذين لا يمتون باية صلة للقرن الواحد والعشرين وتقديمهم للعدالة
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