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سلطات الصويرة تمدد التدابير الاحترازية ضد كورونا

سلطات الصويرة تمدد التدابير الاحترازية ضد كورونا
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 27 نونبر 2020 - 23:45

مددت السلطة الإقليمية بعمالة الصويرة، الجمعة، العمل بالإجراءات الاحترازية التي صدر بخصوصها قرار عاملي، يوم 13 نونبر الماضي، جراء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بمدينة الرياح.

وكان عامل إقليم الصويرة قد أصدر، يوم 13 من الشهر الجاري، قرارا عامليا يقضي بإغلاق مختلف المرافق والأسواق لتطويق رقعة انتشار الفيروس التاجي.

وشددت سلطات عمالة إقليم الصويرة من إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار "كوفيد- 19"، بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجنة اليقظة حول الحالة الوبائية بالإقليم.

ويقضي القرار العاملي بالإغلاق المؤقت للسوق الأسبوعي بالسقالة، وأسواق القرب بالأحياء المعنية ابتداء من الساعة الرابعة زوالا. فيما ستغلق المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة بهذه التجمعات السكنية في الساعة الثامنة مساء.

ومنعت سلطات عمالة إقليم الصويرة بث المباريات الرياضية بجميع المقاهي التي توجد بجماعة الصويرة دون استثناء، وأيضا كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية داخل هذه الأحياء، إضافة إلى المراقبة الصارمة لاحترام الإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات والتباعد الجسدي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين، وتشديد المراقبة بمداخل مدينة الصويرة.

وأوضح القرار العاملي ذاته أن العمل به يسري ابتداء من الساعة السادسة من يوم الجمعة لمدة 15 يوما، ولن يشمل الصيدليات التي ستبقى أوقات عملها دون تغيير.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - طنجاوي السبت 28 نونبر 2020 - 00:14
واش دبا كيجيبلكم الله تسدو المحلات و المطاعم و الطرقات ... هي الحل باش مايبقاش هاد الفيروس !! والله الى قمة التخلف بالله
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