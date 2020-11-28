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طقس بارد وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين
السبت 28 نونبر 2020 - 12:29
أفادت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الوطنية أن طقسا باردا وزخات رعدية محليا قوية تداهم عددا من مناطق المملكة من اليوم السبت إلى بعد غد الاثنين.
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