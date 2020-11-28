طقس بارد وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين

هسبريس من الرباط

أفادت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الوطنية أن طقسا باردا وزخات رعدية محليا قوية تداهم عددا من مناطق المملكة من اليوم السبت إلى بعد غد الاثنين.