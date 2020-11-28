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الرئيسية | جهات | طقس بارد وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين

طقس بارد وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين

طقس بارد وزخات رعدية من السبت إلى الاثنين
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 12:29

أفادت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الوطنية أن طقسا باردا وزخات رعدية محليا قوية تداهم عددا من مناطق المملكة من اليوم السبت إلى بعد غد الاثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Amine السبت 28 نونبر 2020 - 12:44
الحمد لله أي مناطق هل حتى قلعة السراغنة
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-2
2 - khalid السبت 28 نونبر 2020 - 12:46
الله يرحمنا الحمد للله على رحمته
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2
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