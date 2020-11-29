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الوباء يغير نمط التعلم بـ"الإمام الغزالي" في تمارة

الوباء يغير نمط التعلم بـ"الإمام الغزالي" في تمارة
ياسين أوشن
الأحد 29 نونبر 2020 - 01:17

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات تمارة انتقال الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي إلى النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد لمدة 7 أيام.

وورد في بلاغ إخباري للمديرية عينها، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار الذي اتُّخذ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، جاء عقب تسجيل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطر العاملة بالمؤسسة المذكورة.

وأضافت الوثيقة أن العمل بهذا القرار انطلق ابتداءً من يوم السبت الـ28 من نونبر الجاري إلى غاية يوم الجمعة 4 دجنبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والوطنية ووزارة الصحة أصدرتا، قبل أيام، بلاغا مشتركا تهيبان فيه بالمتعلمين والمتدربين والطلبة وكافة الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية العمومية والخصوصية، الالتزام اليقظ والصارم والسليم بالتدابير الوقائية والحاجزية المتضمنة بالبروتوكول الصحي بشكل يومي ومنتظم.

كما دعت الوزارتان، في بلاغهما، إلى "غسل وتطهير اليدين باستعمال الصابون السائل أو المحاليل الكحولية"، بالإضافة إلى "الارتداء الإجباري للكمامة الواقية واستعمالها بطريقة سليمة وصحية، مع إلزامية وضعها من طرف جميع المتعلمين والمتدربين والطلبة وكافة الأطر التربوية والإدارية، بالنسبة لجميع المستويات الدراسية"، ناهيك عن "احترام التباعد الجسدي في الفصول الدراسية وبمختلف فضاءات المؤسسات التعليمية، وأثناء الدخول والخروج".

وأكدت الوزارتان أنه "في إطار الزيارات التفقدية التي تقوم بها اللجان المشتركة من أجل مراقبة مدى التزام المؤسسات بالتدابير الوقائية المعتمدة، سيتم اللجوء، بشكل فوري، إلى إغلاق كل مؤسسة ثبت لهذه اللجان عدم تقيدها بهذه التدابير، حفاظا على صحة وسلامة جميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، وإسهاما في المجهود الوطني للحد من تفشي هذا الوباء".

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