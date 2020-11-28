لائحة الإصابات الجديدة المؤكدة بالوباء .. الصدارة لجهة الدار البيضاء

هسبريس من الرباط (رسم: عماد السنوني)

تستمر جهة الدار البيضاء سطات في تصدر قائمة الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19"؛ إذ سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1783 حالة، من بينها 1401 بالدار البيضاء، و68 ببرشيد، و61 بالنواصر، و59 بالمحمدية، و47 بالجديدة، و55 بسطات، و50 بمديونة، و25 بسيدي بنور، و17 ببنسليمان.

وحلت جهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثانية بـ793 حالة، منها 228 بالقنيطرة، و197 بسلا، و162 بالصخيرات تمارة، و91 بالرباط، و66 بالخميسات، و35 بسيدي قاسم، و14 بسيدي سليمان.

جهة سوس ماسة سجلت 422 حالة، منها 230 بأكادير ادوتنان، و80 بانزكان ايت ملول، و42 باشتوكة ايت باها، و34 بتارودانت، و30 بتزنيت، و6 حالات بطاطا.

وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 388 حالة، منها 166 بطنجة أصيلة، و74 بتطوان، و44 بالمضيق الفنيدق، و32 بالعرائش، و28 بالحسيمة، و28 بوزان، و16 بشفشاون.

وسجلت جهة مراكش آسفي 331 حالة، منها 219 حالة بمراكش، و37 بقلعة السراغنة، و35 بالصويرة، و21 باليوسفية، و7 حالات بشيشاوة، و6 حالات بآسفي، و5 بالحوز، وحالة بالرحامنة.

بجهة الشرق رصدت 215 حالة، منها 81 بوجدة انكاد، و47 ببركان، و26 بجرادة، و19 بالناظور، و19 بجرسيف، و12 بتاوريرت، و7 حالات بالدريوش، و4 حالات بفجيج.

وسجلت جهة كلميم واد نون 137 حالة، منها 65 بكلميم، و50 باسا الزاك، و21 بسيدي افني، وحالة واحدة بطانطان، فيما سجلت جهة فاس مكناس 107 حالات، منها 32 بتازة، و32 بفاس، و17 بصفرو، و12 بمكناس، و5 حالات بمولاي يعقوب، ومثلها بافران، وحالات 4 بالحاجب.

وأحصت جهة درعة تافيلالت 79 حالة، منها 23 بالرشيدية، و18 بميدلت، و14 بورزازات، و14 بزاكورة، و10 حالات بتنغير، فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 56 حالة، منها 28 بالفقيه بن صالح، و14 بخريبكة، و11 ببني ملال، و3 حالات بخنيفرة. أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد سجلت36 حالة، كلها بوادي الذهب.