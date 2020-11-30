24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬ (5.00)

  2. دبلوماسية المملكة تفلح في توحيد برلمان ليبيا بعد أعوام من الانقسام (5.00)

  3. رصيف الصحافة: المغرب يتزود بطائرات أمريكية للحرب الإلكترونية (5.00)

  4. شكيب: لقاح الصين موثوق .. والتجارب السريرية بالمغرب إيجابية (5.00)

  5. العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "ولادة في إسعاف" تثير الاحتجاج بجماعة تغدوين

"ولادة في إسعاف" تثير الاحتجاج بجماعة تغدوين

"ولادة في إسعاف" تثير الاحتجاج بجماعة تغدوين
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 30 نونبر 2020 - 09:44

نددت كونفدرالية أدرار ن درن لجمعيات تغدوين بإقليم الحوز بما وصفته "الوضع الصحي المقلق بالجماعة"، وحملت المديرية الإقليمية والجهوية لوزارة الصحة "مسؤولة ما تعرضت له قروية حامل وضعت داخل سيارة الإسعاف دون استقبالها داخل قسم الولادة".

وطالبت الكونفدرالية بفتح تحقيق حول "الإهمال وسوء المعاملة التي تسود بالمركز الصحي بجماعة تغدوين، الذي يتوفر على قسم الولادة، ورغم ذلك وجه سيدة حبلى إلى مراكش لوضع مولودها"، حسب بيان توصلت هسبريس بنسخة منه.

وأضافت الكونفدرالية أنه تم توجيه السيدة الحامل إلى مستشفى بمراكش، غير أنها وضعت مولودها داخل سيارة الإسعاف في ظروف خطيرة.

واستنكرت الهيئة ذاتها "المعاملة اللاإنسانية التي تعرضت لها الحامل من تقصير المسؤولين بقسم الولادة والاستهتار بحياتها وحياة جنينها".

كما استغربت توجيه هذا المركز الصحي أغلبية الوافدات عليه إلى مستشفيات مراكش أو التوامة، واستنكرت "ما يتعرض له المواطنون والمواطنات من إهمال وسوء المعاملة من طرف بعض العاملين داخل المستوصف".

وللوقوف على حيثيات هذه الواقعة وما ورد في بيان الكونفدرالية نفسها، اتصلت هسبريس بالمندوب الإقليمي للصحة بإقليم الحوز، لكنها لم تتمكن من الحصول على جوابه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - نظرة عن بعد الاثنين 30 نونبر 2020 - 10:05
كل المهن تقريبا لا توجد بها مشاكل الا مهنة الطب . لم اسمع قضية في محاكم ضد نجار او حداد او صباغ اهمل او لم يكمل عمله . دائما الاطباء لا اعرف عقلية هؤلاء الناس كيف يفكرون واين كيف تلقو تكوينهم و كيف ادو قسم ابقراط . عالم غريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.