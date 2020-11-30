"ولادة في إسعاف" تثير الاحتجاج بجماعة تغدوين

إبراهيم مغراوي من مراكش

نددت كونفدرالية أدرار ن درن لجمعيات تغدوين بإقليم الحوز بما وصفته "الوضع الصحي المقلق بالجماعة"، وحملت المديرية الإقليمية والجهوية لوزارة الصحة "مسؤولة ما تعرضت له قروية حامل وضعت داخل سيارة الإسعاف دون استقبالها داخل قسم الولادة".

وطالبت الكونفدرالية بفتح تحقيق حول "الإهمال وسوء المعاملة التي تسود بالمركز الصحي بجماعة تغدوين، الذي يتوفر على قسم الولادة، ورغم ذلك وجه سيدة حبلى إلى مراكش لوضع مولودها"، حسب بيان توصلت هسبريس بنسخة منه.

وأضافت الكونفدرالية أنه تم توجيه السيدة الحامل إلى مستشفى بمراكش، غير أنها وضعت مولودها داخل سيارة الإسعاف في ظروف خطيرة.

واستنكرت الهيئة ذاتها "المعاملة اللاإنسانية التي تعرضت لها الحامل من تقصير المسؤولين بقسم الولادة والاستهتار بحياتها وحياة جنينها".

كما استغربت توجيه هذا المركز الصحي أغلبية الوافدات عليه إلى مستشفيات مراكش أو التوامة، واستنكرت "ما يتعرض له المواطنون والمواطنات من إهمال وسوء المعاملة من طرف بعض العاملين داخل المستوصف".

وللوقوف على حيثيات هذه الواقعة وما ورد في بيان الكونفدرالية نفسها، اتصلت هسبريس بالمندوب الإقليمي للصحة بإقليم الحوز، لكنها لم تتمكن من الحصول على جوابه.