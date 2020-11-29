تخفيف تدابير الاحتياط من "كوفيد-19" في خنيفرة

حميد رزقي من بني ملال

قرر مركز التنسيق الإقليمي بخنيفرة، المكلف بتدبير الجائحة، التخفيف من بعض التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للوقاية والحد من تفشي وباء كوفيد-19 على مستوى النفوذ الترابي للإقليم، مع الإبقاء على أخرى سارية المفعول.

وجاء ذلك بعد تحسُّن الوضعية الوبائية على مستوى إقليم خنيفرة، وأخذا بعين الاعتبار المجهودات المبذولة من أجل تعزيز ودعم المنظومة الصحية بالإقليم، وحرصا على تحقيق التوازن ما بين صحة المواطنين وإتاحة الفرصة لممارسة مجموعة من الأنشطة السوسيو-اقتصادية من قبل فئات عريضة من المهنيين و"الكسابة" وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم.

وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن مجمل هذه التدابير التي اتخذها مركز التنسيق الإقليمي بخنيفرة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الإثنين 30 نونبر الجاري، على الساعة الثانية عشرة زوالاً.

وأوضح البلاغ ذاته أنه سيتم الاستمرار في منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء الحالات ذات الصلة بقطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات، والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية؛ ثمّ التنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.

كما سيتم السماح باستئناف استغلال النقل العمومي المشترك بين الجمـاعات بواسطة حافلات شركة الكرامة؛ وذلك في حدود 50% من طاقتها الاستيعـابية، وتحديد توقيت إغلاق المحالّ التجـارية والأسـواق الكبرى والمقاهي والمطاعم بمدينتي خنيفرة ومريرت في الساعة العاشرة ليلا، مع منع عرض مباريات كرة القدم.

وفي السياق نفسه، تمّ تحديد توقيت إغلاق قـاعات الحلاقة والتجميل والحمـامـات بالمدينتين في الساعة العاشرة ليلا، مع الاستمرار في منع الولوج إلى السـاحات الخضراء والفضـاءات العمومية ابتداء من السـاعة ذاتها. كما تقرر فتح جميع الأسواق الأسبوعية على صعيد الإقليم، شريطة احترام التدابير الاحترازية، والاستمرار في العمل بتوقيت إغلاق أسواق القرب و"السويقـات" على السـاعة السـابعة مساء.

وعهد للسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية، تنفيذ هذه القرارات.