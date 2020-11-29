محور الدار البيضاء الرباط يتصدر الإصابات الجديدة بـ"كوفيد19"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4115 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3740 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 45700، منها 103 حالات خطيرة أو حرجة؛ في حين بلغت نسبة الفتك 1.6 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية فقد بلغ معدل الإصابات التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 11.3 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 85.4 في المائة، إذ وصلت حصيلة المتعافين إلى 302314، ورُصدت 50 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1601 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 1304 حالات بالدار البيضاء، و35 بالنواصر و36 ببرشيد، و44 بسطات، و72 بالمحمدية، و66 بالجديدة و10 ببن سليمان و32 بمديونة و2 بسيدي بنور.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 704 حالات، منها 130 بالصخيرات تمارة، و259 بسلا، و90 بالقنيطرة و78 بالرباط، و53 بالخميسات و43 بسيدي سليمان و51 بسيدي قاسم.

جهة سوس ماسة أحصت 544 حالة، منها 221 بأكادير إداوتنان، و141 بإنزكان أيت ملول، و169 بتارودانت، و80 بتزنيت، و33 باشتوكة أيت باها.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 375 حالة، منها 116 بطنجة أصيلة، و82 بتطوان، و46 بالحسيمة، و28 بشفشاون، و45 بالعرائش، و29 بالمضيق الفنيدق، و25 بوزان، و4 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 256 حالة، منها 139 بمراكش، و35 بالصويرة، و22 بقلعة السراغنة، و16 بشيشاوة، و4 باليوسفية، و5 بالحوز و32 بآسفي و3 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 152 حالة، منها 76 حالة بوجدة أنجاد، و11 ببركان، و25 بالناظور و17 بتاوريرت، و5 بجرادة، و8 بجرسيف و1 بفجيج و9 بالدريوش.

وسجلت جهة كلميم واد نون 140 حالة، منها 66 بكلميم، و43 بطانطان، و24 بآسا الزاك، و7 بسيدي افني؛ فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 136 حالة، منها 123 بالعيون، و7 بالسمارة، و6 ببوجدور.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 83 حالة حالة، منها 29 بفاس، و24 بتازة، و10 بمكناس و2 بمولاي يعقوب و6 بصفرو، و4 بتاونات و5 بإفران و3 بالحاجب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 78 حالة، منها 12 بميدلت و34 بالرشيدية و21 بتنغير و3 بورزازات و8 بزاكورة؛ بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 23 حالة، منها 6 ببني ملال و9 بالفقيه بن صالح و4 بخريبكة و2 بخنيفرة و2 بأزيلال؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 23 حالة جميعها بوادي الذهب.