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كُتّاب وآراء
نسيج جمعوي يُحسّس بخطورة "كورونا" بطانطان
تُواصل العديد من فعاليات المجتمع المدني لليوم الثالث على التوالي سلسلة حملاتها التحسيسية الهادفة إلى محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد بمدينة طانطان، والمساهمة في تطويق بؤر الوباء في الأوساط المحلية.
ودعت العملية الوقائية المنظمة من طرف النسيج الجمعوي، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، عبر وصلاتها الندائية، مختلف شرائح ساكنة طانطان إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي من شأنها تفادي الإصابة بالفيروس التاجي.
كما جاب المشرفون على النشاط التحسيسي كافة الشوارع الرئيسية لجماعة طانطان، قصد حث المهنيين والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم على ضرورة احترام قرارات اللجنة الإقليمية لليقظة الداعية إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء الكمامات الطبية.
وتأتي هذه الحملة تزامنا مع قرار عامل طانطان الأخير الذي أمر بإغلاق المحالّ التجارية والمهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء، والمراقبة الصارمة لاحترام الإجراءات الوقائية، إضافة إلى منع التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
كما أمر القرار العاملي الصادر بعد تطور الوضع الوبائي بإقليم طانطان بتشديد المراقبة بمداخل المدينة وتشجيع العمل عن بعد بمختلف المؤسسات، إلى جانب المنع الشامل لعرض مقابلات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم.