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كُتّاب وآراء
شبيبات اليسار ترفض مطرح أزبال نواحي القنيطرة
عبّرت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة عن رفضها لتوجه المجلس الجماعي للمدينة ذاتها نحو دراسة إنجاز مطرح للنفايات ضواحي عاصمة الغرب.
وقالت الهيئات الشبابية المذكورة إنها تتابع "باهتمام وقلق شديدين" إصرار المجلس الجماعي لجماعة القنيطرة على دراسة مدى إمكانية قطعة أرضية تبلغ مساحتها 40 هكتارا، تابعة للجماعة السلالية الساكنية قصد إحداث مطرح عمومي.
وعللت شبيبات فيدرالية اليسار رفضها لإحداث المطرح العمومي في المكان الذي يتدارس المجلس الجماعي للقنيطرة إحداثه فيه، بكونه يحاذي أحياء سكنية؛ مثل تحزئة العصام، والحي الشعبي العصام، والنخاخصة.
واعتبرت الهيئات المذكورة أن مطرح النفايات المزمع إحداثه "ستنتُج عنه أضرار صحية وبيئية بالغة الخطورة، بسبب تلوث الهواء الذي من المحتمل أن يكون كثيفا، وتلوث الفرشة المائية بسبب ارتفاع مستوى الماء في الطبقة القريبة من سطح الأرض بالمنطقة.
وأضافت أن المطرح المذكور سبق أن أُبطلت مجموعة من الاتفاقيات لإحداثه في العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم القنيطرة وخارجه، "نظرا لما سيخلفه من أضرار ومخاطر، سواء على الصحة أو البيئة"، معتبرة أن إحداثه يعد "خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور"، والقوانين المتعلقة بحماية البيئة.