حملة واسعة تحرر أرصفة أحياء راقية بالبيضاء

هسبريس - محمد لديب

تقود سلطات منطقة عين الشق بالدار البيضاء حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، بعد تلقيها لمجموعة من الشكايات من طرف ساكنة مناطق عين الشق وسيدي معروف وحي شريفة، إلى جانب منطقة كاليفورنيا الراقية.

وقامت عناصر الشرطة الإدارية التابعة لمقاطعة عين الشق، رفقة رجال السلطة المحلية، بحملة مكثفة تستهدف التجاوزات التي يقوم بها أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والخدماتية عبر الاستيلاء على الملك العمومي بالمنطقة المحيطة بمحلاتهم.

وقال عبد المالك لكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، إن الحملة الخاصة بتحرير الملك العمومي "لا تستهدف فقط الفضاءات التي تستغلها المقاهي لاستقبال زبنائها، بل تستهدف أيضا التجهيزات التي تضعها باقي المحلات فوق الأرصفة وعلى جنبات الطرق لعرض بضاعتها للزبناء المحتملين".

وأضاف الكحيلي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "تقوم عناصر الشرطة الإدارية أيضا بإزاحة كل أنواع معرقلات السير التي يضعها أصحاب البيوت والفلل السكنية أمام مقرات سكناهم قصد منع المواطنين من ركن سياراتهم على جنبات الطرق، وهو ما يمس بحقوق الآخرين في الاستعمال القانوني للأماكن العمومية".

وأشار المتحدث إلى أن الجماعة تسعى لإزاحة معرقلات السير "نظرا لكونها قد تتسبب في كوارث وتشكل خطرا على السلامة الجسدية للمواطنين، وهو ما يفسر القيام بهذه الحملة بتعاون مع السلطات المحلية".

وأوضح رئيس مقاطعة عين الشق أن الشرطة الإدارية تستهدف في هذه الحملة "جميع أنواع التجاوزات القانونية المرتبطة بمخالفات التعمير، وحفظ الصحة والسلامة والوقاية بالنسبة للمحلات الخاصة بتقديم الوجبات الغذائية السريعة، والمقاهي والمطاعم".