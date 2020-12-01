24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما تحدث الملك الراحل الحسن الثاني لأول مرة إلى صحافي مغربي
- إقبال على زيت الزيتون
- محنة سيدة مسنة
- توقف "نقل الجامعة" يغضب الطلبة في ابن الطيب
- "ولادة في إسعاف" تثير الاحتجاج بجماعة تغدوين
عنف البوليساريو في فرنسا يقتضي نجاعة "ممثلي الأحزاب" بالخارج (5.00)
شكيب: لقاح الصين موثوق .. والتجارب السريرية بالمغرب إيجابية (5.00)
- "البوليساريو" تخشى تحرك المغرب لضم أراضٍ خلف الجدار العازل - (94)
- إقبال على التدريس في الأكاديميات يسائل "الذين فُرض عليهم التعاقد" - (79)
- شكيب: لقاح الصين موثوق .. والتجارب السريرية بالمغرب إيجابية - (69)
- العثماني يتهم الجزائر باستغلال الصحراويين في الضغط على المغرب - (65)
- تفاصيل اعتداء انفصاليين ونشطاء جزائريين على مغربيات في باريس - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة واسعة تحرر أرصفة أحياء راقية بالبيضاء
تقود سلطات منطقة عين الشق بالدار البيضاء حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، بعد تلقيها لمجموعة من الشكايات من طرف ساكنة مناطق عين الشق وسيدي معروف وحي شريفة، إلى جانب منطقة كاليفورنيا الراقية.
وقامت عناصر الشرطة الإدارية التابعة لمقاطعة عين الشق، رفقة رجال السلطة المحلية، بحملة مكثفة تستهدف التجاوزات التي يقوم بها أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والخدماتية عبر الاستيلاء على الملك العمومي بالمنطقة المحيطة بمحلاتهم.
وقال عبد المالك لكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، إن الحملة الخاصة بتحرير الملك العمومي "لا تستهدف فقط الفضاءات التي تستغلها المقاهي لاستقبال زبنائها، بل تستهدف أيضا التجهيزات التي تضعها باقي المحلات فوق الأرصفة وعلى جنبات الطرق لعرض بضاعتها للزبناء المحتملين".
وأضاف الكحيلي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "تقوم عناصر الشرطة الإدارية أيضا بإزاحة كل أنواع معرقلات السير التي يضعها أصحاب البيوت والفلل السكنية أمام مقرات سكناهم قصد منع المواطنين من ركن سياراتهم على جنبات الطرق، وهو ما يمس بحقوق الآخرين في الاستعمال القانوني للأماكن العمومية".
وأشار المتحدث إلى أن الجماعة تسعى لإزاحة معرقلات السير "نظرا لكونها قد تتسبب في كوارث وتشكل خطرا على السلامة الجسدية للمواطنين، وهو ما يفسر القيام بهذه الحملة بتعاون مع السلطات المحلية".
وأوضح رئيس مقاطعة عين الشق أن الشرطة الإدارية تستهدف في هذه الحملة "جميع أنواع التجاوزات القانونية المرتبطة بمخالفات التعمير، وحفظ الصحة والسلامة والوقاية بالنسبة للمحلات الخاصة بتقديم الوجبات الغذائية السريعة، والمقاهي والمطاعم".