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الرئيسية | جهات | الكهرباء والصرف يغضبان نسوة بسبت أولاد النمة

الكهرباء والصرف يغضبان نسوة بسبت أولاد النمة

الكهرباء والصرف يغضبان نسوة بسبت أولاد النمة
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 13:15

خرجت مجموعة من النساء القاطنات بحي الياسمين3 بجماعة سوق السبت أولاد النمة، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، للاحتجاج على تأخر ربط منازلهن بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.

المحتجات عبّرن في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية عن استيائهن من وعود المجلس الجماعي، وطالبن بحقن في العيش الكريم الذي يبقى، بحسبهن، بدون معنى في غياب الماء والكهرباء والصرف الصحي.

وقالت لمياء (اسم مستعار)، من قاطنات حي الياسمين3، في تصريح لهسبريس، إن "نسوة الحي يتجرعن مرارة العيش جراء استمرار عدد من المشاكل منذ أزيد من نصف عقد، من ضمنها غياب الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل"، مضيفة أن بعضهن تسلمن رخص الربط بالكهرباء من رئيس المجلس الجماعي منذ سنة 2017 ولم يستفدن إلى حد الساعة.

من جانبها، ذكرت فاطمة، وهي واحدة من المحتجات، أنها تقطن بالحي منذ ثماني سنوات، وطيلة هذه الفترة وهي تجتر جراحها جراء غياب هذه المواد الضرورية للعيش الكريم، التي لم تلق بشأنها سوى الوعود تلو الأخرى.

وكشفت المتحدثة أن ساكنة الحي "ضايعين بزاف وعمّرهم ما استفادوا من شي حاجة (...) وفي وقت الشتاء الماء تيتسرب إلى منازلهم، وفي الصيف الكل يعاني من غياب الكهرباء، أما محنة أطفال المدارس فحدث ولا حرج"، مُردفة: "إننا في الواقع محكورين بزاف وفين ما مشينا تيقولوا لينا تسنوا".

وشهد احتجاج نسوة حي الياسمين "تدخل" السلطات المحلية والأمنية بشكل سلمي، ما أسفر عن إقناع المحتجات بالجلوس إلى طاولة الحوار بالمقاطعة الإدارية الأولى من أجل معرفة مآل مطالبهن الاجتماعية، خاصة منها الربط بشبكة الماء والكهرباء.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، أوضح بلقاسم الوستيتي، رئيس المجلس الجماعي لسوق السبت، في اتصال بهسبريس، أن عددا من الملفات الخاصة بالربط بشبكة الماء الشروب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي في طور الإنجاز أو قاب قوسين من التحقق.

وعزا المتحدث ذاته تأخر ربط عدد من المنازل بالكهرباء رغم تسلم أصحابها رخص الربط، إلى حاجة مجموعة من الأحياء إلى محولات كهربائية جديدة كفيلة باستيعاب طلبات السكان المتزايدة، مُؤكدا أن أشغال بناء هذه المحولات في مراحلها النهائية، ما سينهي في القريب معاناة الأسر المتضررة التي شكك في أن يكون من وراء احتجاجها بعض ممن أسماهم بـ "أعداء النجاح".

وأشار رئيس الجماعة الترابية لسوق السبت إلى أن مشروعي الصرف الصحي والتبليط الخاص بمجموعة من الأحياء بالمدينة، من ضمنها حي الياسمين3، قد تمّت برمجتهما خلال سنة 2021 في إطار شراكة بين المتدخلين في التنمية المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - sami الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 13:23
اودي حنا ربطونا بالضو وهلكونا بالفاتورة ولينا نتسناو راس الشهر وقلبنا واقف الله يدير ليفيها الخير
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2 - كريم الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 13:53
ولاية هاذا المجلس الحالي صفر مشروع الى حد الآن.
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1
3 - yaaaaaaaaaaadris الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 13:57
جزء كبير من المغاربة لا زالوا يتخبطون في مشاكل بدائية، و المسؤولون في صياصيهم العاجية لا علاقة لهم بما يعانيه المغاربة
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