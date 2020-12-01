هذه مستجدات ملف "إقامة أوزود" أمام المحكمة

هسبريس – محمد لديب

مثل مسير شركة "SOLUTE" أمام محكمة الجديدة بعد متابعته في الملف الجنحي عدد 13906/2102/2019، من أجل الضرب والجرح في حق مساعد شركة "الحدائق الخضراء" في ورش إقامة أوزود وممثل أحد المستفيدين من المشروع.

وتأتي متابعة مسير شركة "Solute" في هذا الملف، الذي تم تأجيل النظر فيه إلى جلسة يوم 28 دجنبر 2020، مباشرة بعد صدور أوامر صارمة من رئاسة المحكمة الابتدائية بتحريك كافة القضايا المعروضة أمام هيئات الحكم المتعثرة أو العالقة منذ سنة 2018 المرتبطة بنزاع مشروع الحدائق الخضراء.

وتعود وقائع هذه القضية، المرتبطة بملف النزاع بين ممثلي ومساهمي الشركة المدنية العقارية "SOLUTE" وشركة الحدائق الخضراء، إلى قيام ممثل هذه الأخيرة بالعمل على مواصلة الأشغال داخل ورش مشروع "إقامة أوزود" السكني وإقدام مسيري شركة "Solute"، المنشأة بداية سنة 2019 خصيصا لاقتناء مشروع "إقامة اوزود" السكني من المزاد العلني، بمنع العمال من مباشرة أشغال الورش، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي من طرف مسير "Solute" على مساعد شركة الحدائق الخضراء.

وقال شاهد عيان حضر الواقعة: "في يوم 16 أبريل 2019، وضع مساعد شركة الحدائق الخضراء شكاية بشأن تعرضه للضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات، وهو اليوم نفسه الذي وضعت فيه شكاية كيدية من طرف سيدة من مؤسسي شركة solute ضد ابن مسير شركة الحدائق الخضراء تدعي فيها أنها تعرضت لاعتداء يوم 9 أبريل 2019 للضغط على مساعد الشركة للتنازل عن شكايته".

يشار إلى أن هناك مجموعة من الشكايات التي تم وضعها ضد مسير شركة "Solute" لم تحسم فيها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة الجديدة بعد، من ضمنها الشكاية التي وضعتها الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام أمام رئاسة النيابة العامة ضد مسيري وشركاء "Solute" والمكتب المسير لجمعية "إقامة أوزود"، التي لم تلق اعتراف السلطة المحلية بسيدي بوزيد، وهي الشكاية التي أحالتها بدورها على الكتابة الخاصة لوكيل الملك تحت عدد 40720.