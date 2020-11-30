جهة الشرق تحصي 10 وفيات و234 إصابة جديدة

عبد الكريم هرواش من الناظور

أحصت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشّرق 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالجهة إلى 24395 حالة.

وحسب المصدر نفسه، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 95 حالة، يليها إقليم الناظور بـ41 حالة، وإقليم بركان بـ28 حالة، وإقليم تاوريرت بـ21 حالة، فيما سجل إقليم جرسيف 12 حالة، وإقليم جرادة 11 حالة، وإقليم فكيك حالة واحدة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية للمتعافين من الفيروس بجهة الشرق إلى 18839 حالة، بعد التأكد من شفاء ما مجموعه 312 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 126 بوجدة، و113 ببركان، و73 بالناظور.

وتوفي بالجهة بسبب "كوفيد-19"خلال المدة نفسها 10 حالات، منها 3 حالات في كل من عمالة وجدة-أنجاد وإقليم جرسيف، وحالتان في كلّ من إقليمي الناظور وبركان، ليصبح مجموع ضحايا الفيروس 543 حالة منذ بداية انتشار الوباء في جهة الشرق.