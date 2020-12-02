"تطبيق خرائطي" يحارب الهدر المدرسي في تنغير

هسبريس من الرباط

كشفت جمعية إغيل لتنمية الساكنة الجبلية اللثام عن تطبيق خرائطي (HADR-MAP) لتتبع ورصد حالات الهدر المدرسي بإقليم تنغير، مع إمكانية توطين أسبابها؛ مساهمة منها في المجهود الجماعي للحد من ظاهرة ما فتئت تؤرق المنظومة التربوية بمختلف جهات المملكة.

يندرج هذا المشروع الرقمي في إطار مشروع "معا من أجل محاربة الهدر المدرسي بتنغير"، بتمويل من السفارة البريطانية بالمغرب، وفق إفادة مسؤول بالجمعية المعنية.

وأوضح المسؤول ذاته أن المشروع سالف الذكر قدم على هامش اللقاء التشاوري الأول الذي تنظمه الجمعية لتعبئة مختلف الفاعلين والهيئات والمنظمات والمؤسسات من أجل إحداث لجنة إقليمية أو مرصد إقليمي كمنصة إقليمية متعددة الأطراف مهمتها اقتراح حلول مبتكرة وبرامج عملية ومبادرات ناجعة قادرة على محاصرة هذه الظاهرة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

سعيد سملالي، رئيس الجمعية حاملة المشروع، أوضح "أن التطبيق يتوفر على مزايا عديدة؛ أهمها أنه قادر على التوطين التزامني لمختلف أسباب حالات الهدر المدرسي في الإقليم، مع إمكانية عرضها على خرائط تفاعلية تسهل رؤية وتتبع حركية الظاهرة وكذا توزيعها الجغرافي"، مبرزا أن "التطبيق قادر، إضافة إلى التوزيع المجالي للأسباب، على تصنيف حالات الهدر المدرسي حسب معايير متعددة كالسلك والجنس والوسط والجماعة وغيرها؛ وهو ما سيسهل على المدربين في مختلف المستويات اتخاذ القرارات المناسبة وتجويد التقائية البرامج والمشاريع والمبادرات التنموية على الصعيدين المحلي والإقليمي".

وأشار المسؤول الجمعوي ذاته إلى أن النسخة الأولية للتطبيق عرضت أمام عدد من مديري المؤسسات التعليمية لإبداء الرأي في مكوناتها، في أفق تطويره وجعله أكثر سهولة في الاستعمال وأكثر نجاعة وفعالية وجمالية في عرض المعطيات والبيانات بهدف تنوير أعضاء اللجنة الإقليمية التي ستعمل الجمعية على إخراجها إلى الوجود بتعاون وتنسيق وإشراك لمختلف مكونات المدرسة.