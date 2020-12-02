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طلبة ينادون بالجودة في مدرسة العلوم التطبيقية

طلبة ينادون بالجودة في مدرسة العلوم التطبيقية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 08:13

يسود احتقان داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بعد إعلان الطلبة عن الدخول في إضراب إنذاري عن الدراسة من 2 إلى 5 دجنبر الجاري، لدفع إدارة المؤسسة إلى الاستجابة لعدد من مطالبهم؛ في مقدمتها تجويد التكوين.

وأكدت التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب على "وجوب الرفع من جودة التكوين بالمدارس القائمة والاستجابة لمطالبنا بهذا الصدد"، كما دعت إلى "عقلنة أعداد مقاعد الولوج إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بشكل يتناسب مع الإمكانيات اللوجسيتيكة المتوفرة، من معدّات ومرافق".

وسبق لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أن خاضوا إضرابا لمدة ثلاثة أيام، وراسلوا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن مطالبهم؛ "لكنها لم تحظَ بأي استجابة رسمية من الجهات المسؤولة"، حسب التنسيقية الطلابية.

ويطالب الطلبة المحتجون كذلك بإعادة اعتماد الاختبار الكتابي للولوج إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، "ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مصداقية الانتقاء". كما يطالبون بما سموه "عقلنة إنشاء المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وفق معايير ودراسات إستراتيجية ورؤية مستقبلية واضحة".

وتزامنا مع الإضراب عن الدراسة، أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب أن الطلبة سينظمون وقفات احتجاجية، خلال الفترة من 7 إلى 20 دجنبر الجاري.

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