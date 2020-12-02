أكاديمية تنفي نجاح متغيب في امتحانات الأساتذة

رشيد الكويرتي من فاس

نفت أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تدعي نجاح أحد المترشحين في الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي أطر الأكاديمية دورة 2020، تخصص اللغة العربية.

وقالت الأكاديمية في بلاغ توضيحي، توصلت به هسبريس، إن الخبر زائف وبعيد عن الصحة، مشيرة إلى أن المترشح المشار إلى اسمه ورقم الامتحان الخاص به اجتاز الاختبارات الكتابية في ثانوية الرياض الإعدادية بالمديرية الإقليمية بمكناس في القاعة رقم 8، كما يشير لذلك توقيعه في محضر التوقيعات وورقة تحريره والرأسية التي يحتفظ بها في فضاء الطبع والترقيم السري.

وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس أنها إذ "تقدم هذه التوضيحات، فإنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من سولت له نفسه المس بمصداقية وشفافية الامتحانات على مستوى الجهة"، منوهة في الوقت نفسه بأطر التربية والتكوين بالجهة لما أبانوا عنه من مسؤولية وحزم في جميع محطات هذه المباراة.