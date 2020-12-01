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البيضاء تتصدر إصابات "كورونا" الجديدة .. والحالات الحرجة 116

البيضاء تتصدر إصابات "كورونا" الجديدة .. والحالات الحرجة 116
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3508 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 4902 مصاب؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 43736، منها 116 حالة خطيرة أو حرجة. وبلغت نسبة الفتك 1,6 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 9.7 في المائة لكل مائة ألف نسمة، في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 86.2 في المائة، حيث وصلت حصيلة المتعافين إلى 310193، ورُصدت 69 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1287 حالة إصابة بـ"كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 1101 حالة بالدار البيضاء، و62 بسطات، و42 ببرشيد، و35 بالنواصر، و20 بالمحمدية، و18 بالجديدة و7 حالات بمديونة، وحالتان ببن سليمان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 606 حالات، منها 199 حالة بالصخيرات تمارة، و151 بسلا، و107 حالات بالقنيطرة، و76 بالرباط، و57 بسيدي قاسم، و13 بالخميسات، و3 حالات بسيدي سليمان.

جهة سوس ماسة أحصت 413 حالة، منها 183 بأكادير إداوتنان، و88 بطاطا، و49 بتزنيت، و45 بإنزكان أيت ملول، و28 بتارودانت، و20 باشتوكة أيت باها.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 355 حالة، منها 172 بطنجة أصيلة، و60 بالعرائش، و43 بالحسيمة، و29 بالمضيق الفنيدق، و25 بتطوان، و13 بوزان، و11 بشفشاون، وحالتان بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 258 حالة، منها 200 بمراكش، و18 بالصويرة، و14 بشيشاوة، و12 بقلعة السراغنة، و6 حالات بآسفي، و4 باليوسفية، و4 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 179 حالة، منها 92 حالة بوجدة أنجاد، و25 ببركان، و24 بتاوريرت، و19 بالناظور، و11 بالدريوش، و8 حالات بجرادة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 93 حالة، منها 71 بكلميم، و15 بآسا الزاك، و7 حالات بسيدي افني، فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 78 حالة، منها 64 بالعيون، و9 حالات بالسمارة، و4 ببوجدور، وحالة واحدة بطرفاية.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 77 حالة، منها 45 بفاس، و12 بمكناس، و8 حالات بتازة، و5 بصفرو، و4 بالحاجب، و3 ببولمان.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 71 حالة، منها 25 بورزازات، و18 بالرشيدية، و11 بميدلت، و11 بتنغير، و6 حالات بزاكورة، بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 64 حالة، منها 27 ببني ملال، و23 بالفقيه بن صالح، و14 بخريبكة، في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 27 حالة، جميعها بوادي الذهب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - هشام متسائل الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 19:32
بعدما بلغ عدد التحاليل اليومي أقصى رقم وهو 25162 تحليلة يوم 9 إكتوبر لم يتعدى هذا العدد 20885 هذا اليوم
خفض عدد التحاليل اليومية هو طريقة لصنع فكرة السيطرة على الوباء وستلاحظون حتما أن عدد الحالات اليومي سيتم تخفيضه بعد انطلاق عملية التلقيح حتى يوهموا للناس أن اللقاح فعال بينما هم فقط خفضوا عدد التحاليل
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11
2 - متتبع الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 19:33
اللهم ارحم الشهداء واشفي المرضى وازل عنا هذا الوباء واسقنا الغيث وتوفانى وانت راض عنا وارحم كل من عمل عملا صالحا واثقنه.
ملاحظة : الجريدة لا تنشرالتعاليق رغم أننا نعبرعن آرائنا بلغة آدب واحترام...أين هي حرية التعبير!!!
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8
3 - ايت الحسين ادار الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 19:38
الاحص المدن الدب يزداد فيها انتشار كوفيد 19 هي جهات التي يستعمل فيها الركاب الحافلات وطرام ودرجات طربورتور الدي يستعمله خطفا لان في اوقات ذروه يكون مملؤ عن آخره كم ذكرن يجب استعمال دراجه ناريه او دراجه عاديه او سياره نفعيه او طكسي كبير 6مقاعد كذالك تعقيم جميع مواد مستورده من الخارج كذالك مراقبة شركات التي تستورد وفيه كتفاه عمليه بمان الادارات المغربيه خقطت عدد موظفات... حوالي 9اشهر و10 ايام واش هدوك مغاربا ولخرينا جين من تحت الارض ضمنو اجرت عامل وصانع ولمياوم وطالب معاشو واصحا لمهن لحره وتخار صغر باش نمرومن هد لفتره لمحرجه الا ان يتلقح جميع لمروك ونتهناو وبحب عل دوله ان تراعي لطبقه لمتوسطه التي تودي انواع ضرائب وجبيلت وتامين مرتفع سومه
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4
4 - لحنين احمد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 20:02
سلام لا يسعنا إلا أن نرفع اكفنا لله سبحانه تعالى أن يرفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله ويشف مرضانا ويرحم امواتنا يارب
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4
5 - Moroco الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 20:03
ايت الحسين تعليق 3 احسنت نعم وسائل تواصل تنقل المرض اسرع مراكش مثلا مدينة فيها نسبة سكان ونسبة اكتضاض والحالات اقل من للدار بيضاء والسبب هو ان المراكشين اغلبهم عندهم وسيلة نقل خاصة ولو دراجة نارية c90
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