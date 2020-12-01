البيضاء تتصدر إصابات "كورونا" الجديدة .. والحالات الحرجة 116

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3508 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 4902 مصاب؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 43736، منها 116 حالة خطيرة أو حرجة. وبلغت نسبة الفتك 1,6 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 9.7 في المائة لكل مائة ألف نسمة، في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 86.2 في المائة، حيث وصلت حصيلة المتعافين إلى 310193، ورُصدت 69 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1287 حالة إصابة بـ"كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 1101 حالة بالدار البيضاء، و62 بسطات، و42 ببرشيد، و35 بالنواصر، و20 بالمحمدية، و18 بالجديدة و7 حالات بمديونة، وحالتان ببن سليمان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 606 حالات، منها 199 حالة بالصخيرات تمارة، و151 بسلا، و107 حالات بالقنيطرة، و76 بالرباط، و57 بسيدي قاسم، و13 بالخميسات، و3 حالات بسيدي سليمان.

جهة سوس ماسة أحصت 413 حالة، منها 183 بأكادير إداوتنان، و88 بطاطا، و49 بتزنيت، و45 بإنزكان أيت ملول، و28 بتارودانت، و20 باشتوكة أيت باها.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 355 حالة، منها 172 بطنجة أصيلة، و60 بالعرائش، و43 بالحسيمة، و29 بالمضيق الفنيدق، و25 بتطوان، و13 بوزان، و11 بشفشاون، وحالتان بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 258 حالة، منها 200 بمراكش، و18 بالصويرة، و14 بشيشاوة، و12 بقلعة السراغنة، و6 حالات بآسفي، و4 باليوسفية، و4 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 179 حالة، منها 92 حالة بوجدة أنجاد، و25 ببركان، و24 بتاوريرت، و19 بالناظور، و11 بالدريوش، و8 حالات بجرادة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 93 حالة، منها 71 بكلميم، و15 بآسا الزاك، و7 حالات بسيدي افني، فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 78 حالة، منها 64 بالعيون، و9 حالات بالسمارة، و4 ببوجدور، وحالة واحدة بطرفاية.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 77 حالة، منها 45 بفاس، و12 بمكناس، و8 حالات بتازة، و5 بصفرو، و4 بالحاجب، و3 ببولمان.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 71 حالة، منها 25 بورزازات، و18 بالرشيدية، و11 بميدلت، و11 بتنغير، و6 حالات بزاكورة، بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 64 حالة، منها 27 ببني ملال، و23 بالفقيه بن صالح، و14 بخريبكة، في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 27 حالة، جميعها بوادي الذهب.