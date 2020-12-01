جهة سوس تشهد 710 حالات شفاء من كورونا

رشيد بيجيكن من أكادير

سجلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بسوس ماسة، في نشرتها للرصد الوبائي لمساء الثلاثاء، 710 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك ضمن أول حصيلة شفاء مهمة منذ ظهور الوباء؛ استأثرت عمالة أكادير إدوتنان بالحصة الأكبر منها التي بلغت 453 حالة شفاء، متبوعة بإقليم تارودانت بـ153 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ81 حالة، ثم تيزنيت بـ23 حالة شفاء.

وأوضحت المديرية ضمن نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي بجهة سوس ماسة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 413 حالة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالجهة إلى 24452 إصابة منذ أول ظهور للفيروس.

الحالات الجديدة سجلت منها 183 بأكادير إداوتنان، و88 حالة بطاطا، و49 بتزنيت، و45 إنزكان آيت ملول، و28 بتارودانت، و20 حالة باشتوكة آيت باها.

وبخصوص الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بالجهة، فقد بلغت إلى غاية السادسة من مساء الثلاثاء 373 حالة وفاة، بعد تسجيل 10 وفيات إضافية اليوم، موزعة بين عمالة إنزكان آيت ملول بـ6 وفيات، وعمالة أكادير إداوتنان بـ4 حالات.