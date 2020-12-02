"الإقصاء" من مباراة يُغضب معطلين في أزيلال

ياسين أوشن

خاض معطلون مجازون، مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية وسط مدينة أزيلال، مستنكرين الإقصاء الذي تعرض له أبناء الإقليم المنضوون تحت لواء "تنسيقية المعطلين المجازين في أزيلال".

ووفق عزيز الوزاني، عضو التنسيقية، فإن الوقفة التي انطلقت على الساعة الرابعة من مساء اليوم ذاته، واستمرت لزُهاء ساعتين من الزمن، عرفت حضور حوالي 80 مجازا معطلا، للإعراب عن غضبهم من إقصاء أبناء الإقليم من مباراة توظيف أطر الأكاديميات.

وأضاف الوزاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوقفة شهدت إنزالا أمنيا مكثفا، غير أن القوات الأمنية ظلت تراقب وقفتنا السلمية عن قرب دون أي تدخل يذكر".

كما جدد عضو التنسيقية نفسها التأكيد على أن الأطر المعطلة خاضت في مناسبات سابقة وقفات احتجاجية ومسيرات على الأقدام في اتجاه بني ملال، "قصد إسماع أصواتنا للمسؤولين إقليميا وجهويا، بغية المطالبة بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نظمت يوم الأربعاء الماضي مباراة توظيف أطر الأكاديميات دورة نونبر 2020، وأعلنت نتائجَ الاختبار الكتابي أمس الاثنين، موردة أن تاريخ إجراء الاختبارات الشفوية سيعرف مرونة في التوقيت تبعا للظروف الوبائية وغيرها، مطمئنة المعنيات والمعنيين بأن الجميع سيجتاز هذه المقابلات دون تعقيد.