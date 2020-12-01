ثلاث مؤسسات تتبنى "التعليم عن بعد" في تمارة

ياسين أوشن

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات تمارة، انتقال كل من الثانوية التأهيلية عبد الله الشفشاوني، ومؤسسة الحكيم الخصوصية، وثانوية الأندلس التأهيلية بتمارة، إلى النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد.

وورد في بلاغ إخباري للمديرية عينها، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار، المتّخَذ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، جاء عقب تسجيل حالات إيجابية في صفوف التلاميذ والأطر العاملة في المؤسسات التعليمية المعنية.

الوثيقة ذاتها أوضحت أن العمل بهذا القرار سينطلق ابتداءً من يوم الأربعاء 02 دجنبر الجاري، وستُستأنف الدراسة مباشرة بعد العطلة البينية المقبلة يوم الاثنين 14 من الشهر الحالي.

وتهيب المديرية الإقليمية بـ"جميع التلميذات والتلاميذ، والأطر التربوية والإدارية والشركاء التربويين، التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعتمد، سعيا إلى توفير ظروف آمنة تراعي سلامة الجميع وتمدرس يضمن تكافؤ الفرص بين كافة المتعلمين"، بتعبير البلاغ.