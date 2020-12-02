جماعات الفقيه بن صالح تتعزز بمشاريع تنموية

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

قام محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، رفقة رئيس المجلس الإقليمي وممثلين عن المجمع الشريف للفوسفاط، وممثلي المصالح الخارجية والتقنية بالعمالة ومنتخبين وشخصيات مدنية وأمنية، يوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى مجموعة من المشاريع التنموية بأربع جماعات قروية تابعة للإقليم.

ووقف قرناشي، والوفد المرافق له، خلال المحطة الأولى بجماعة بني وكيل، على مشروع أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب الذي تبلغ تكلفته 14.292.096.00 درهم، ويتضمن بناء خزان مائي ومحطتين للمعالجة وحفر بئرين مع التجهيزات ومحولين كهربائيين وقنوات للدفع.

ويهدف هذا المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 45 بالمائة، والممول من طرف المجمع الشريف للفوسفاط لفائدة المجلس الإقليمي حامل المشروع، إلى فك العزلة عن الساكنة عبر توفير الماء الشروب، وتقوية البنيات التحتية، والحد من ظاهرة الهجرة القروية.

وبالجماعة ذاتها، تفقد قرناشي مشروع بناء مسالك قروية تبلغ تكلفته 9.614.499.60 درهما، ويهدف إلى فك العزلة عن دواوير الجماعة وربطها بمحيطها وتقوية البنيات التحتية والحد من الهجرة القروية.

وخلال الزيارة ذاتها، اطلع عامل الإقليم على مشروع أشغال بناء مسالك قروية بجماعة بني شكدال، وصلت نسبه إنجازه 40 بالمائة، وكلّف 12.781.140.00 درهم؛ كما تفقد بجماعة سيدي حمادي بدائرة بني موسى الشرقية مشروعا طرقيا مماثلا كلّف 10.710.072.00 درهم، ومرفقا صحيا في طور الإنجاز.

وبالجماعة نفسها قام الوفد الرسمي بزيارة ميدانية إلى الوحدة المدرسية أولاد سالم التابعة لمجموعة مدارس خميس بني شكدال، حيث قدم المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح معطيات حول مشروع بناء حجرة للتعليم الأولي بالمؤسسة المذكورة بتكلفة إنجاز بلغت 251.286.80 درهما. كما تم الوقوف بالمؤسسة نفسها على مشروع بناء حجرتين دراسيتين في إطار تعويض البناء المفكك بالصلب، الذي انطلقت أشغاله مؤخرا، بتكلفة تقدر بـ395.102.82 درهما.

وبجماعة دار ولد زيدوح، التابعة لدائرة بني موسى الغربية بنفس الإقليم، وقف عامل الإقليم على مشروع أشغال بناء مسالك قروية تجاوزت نسبة إنجازه 40 بالمائة، ووصلت تكلفته إلى 8.898.180.00 درهم، كما اطلع على مشروع أشغال تأهيل مركز دار ولد زيدوح الممول من مجلس جهة بني ملال بتكلفته إجمالية تبلغ 18.300.003.60 درهما، ويتضمن توسيع وتهيئة الطريق، وتهيئة وتشجير الأرصفة، وتجديد الإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي وبناء جدران وقائية.

كما تَوَقَّفَ المسؤول ذاته عند مشروع بناء 8 حجرات دراسية بالثانوية الإعدادية ابن عباد، 6 منها للتعليم العام وقاعتان للعلوم. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع الذي بلغ نسبة متقدمة من الإنجاز، والمندرج في إطار توسيع وتنويع العرض التربوي، ما يناهز 1.805.248.58 درهما.

وبالجماعة ذاتها تفقد الوفد مشروع أشغال بناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 3224، أولاد اسليمان أولاد حمزة، أولاد النيفاوي دار ولد زيدوح، الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على طول 2.4 كلم.

ووقف المسؤول ذاته رفقة الوفد المرافق له عند مدارات طرقية بالطريق الوطنية رقم 08 على مستوى جماعة أولاد عياد، وجماعة سيدي حمادي، التابعتين لإقليم الفقيه بن صالح، وعلى أشغال بناء حجرات للتعليم الأولي بعدد من الجماعات الترابية موضوع الزيارة.

وعلى هامش الزيارة، أوضح كمال المحفوظ، رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، لهسبريس، أن الإقليم تعزز بمشاريع تنموية مهمة تروم في مجملها تعزيز البنيات التحتية وتوفير الظروف الملائمة للاستقرار والحد من ظاهرة الهجرة، خاصة بالعالم القروي؛ من ضمنها التزويد بالماء الشروب والربط بالمسالك الطرقية، وتوفير المزيد من المرافق الاجتماعية، وتعزيز العرض المدرسي بأسطول من حافلات النقل المدرسي.

وذكر كمال المحفوظ، بعدما أشاد بجهود عامل الإقليم، ومدير المجمع الشريف للفوسفاط، ووزير الداخلية، وباقي الشركاء، أن مختلف هذه المشاريع- موضوع الزيارة- التي برمجها المجلس الإقليمي في إطار اتفاقيات شراكة، هي من تمويل المجمع الشريف للفوسفاط ووزارة الداخلية والجماعات الترابية المستفيدة.