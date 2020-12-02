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مشاريع تنموية بإقليم الحوز لمواجهة موجة البرد

مشاريع تنموية بإقليم الحوز لمواجهة موجة البرد
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 17:50

انعقد بعمالة إقليم الحوز، الأربعاء، اجتماع للجنة اليقظة والتتبع، تحت رئاسة رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، لاستعراض الإجراءات والتدخلات الاستعجالية الرامية إلى التخفيف من تداعيات التقلبات المناخية التي عرفتها المنطقة مؤخرا، وتأثير موجة البرد على الساكنة المحلية بالمناطق الجبلية النائية.

ومن أجل مواجهة هذا التحدي، برمجت اللجنة الإقليمية لليقظة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، مشاريع لتقوية الشبكة الطرقية بالمناطق المهددة بموجة البرد وفك العزلة عنها، منها 04 مشاريع بغلاف مالي يقدر بـ130,9 مليون درهم، و07 مشاريع لإنشاء الطرق القروية بغلاف مالي يقدر بـ341 مليون درهم.

كما وفرت اللجنة الإقليمية للحوز مجموعة من الآليات والمعدات بلغ عددها 135 للتدخلات الاستعجالية لفتح الطرقات والمسالك، بالإضافة إلى توفير 76 سيارة إسعاف لضمان تدخلات ناجعة وفعالة في حينها.

ووضعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية 17 هاتفا خلويا مرتبطا بالأقمار الاصطناعية للتواصل مع مختلف المناطق التي تفتقر إلى شبكة الهاتف النقال، وذلك لتأمين الاتصال مع اللجنة الإقليمية، وتجهيز 47 مركز إيواء لاستقبال الأشخاص بدون سكن خلال الفترة الشتوية.

وسعيا من اللجنة الإقليمية لليقظة لتتبع الوضع الصحي للساكنة، ستنظم 09 قوافل طبية و149 زيارة ميدانية من الوحدات الطبية المتنقلة للدواوير المهددة بموجة البرد.

ولدعم القطاع الصحي، تم اقتناء 4 سيارات إسعاف، وبرمجة 03 مشاريع تهم توسعة دار الأمومة بأمزميز بمبلغ مالي يقدر بـ 0،5 مليون درهم، وتجهيز المركز الصحي ودار الولادة بأوريكة بمبلغ مالي يناهز 0،75 مليون درهم.

ونظرا إلى الحاجة الملحة للساكنة إلى وسائل التدفئة، ستعمل اللجنة الإقليمية على تعبئة أفران وخشب التدفئة ستوزع على المؤسسات التعليمية والساكنة بالمناطق المهددة بموجة البرد.

وللتخفيف من أثار موجة البرد عن الساكنة الهشة بجبال الأطلس الكبير، سيم توزيع حصص مكونة من مواد غذائية وأغطية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - citoyen الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 18:57
Qui va surveiller l'application sur le champs de ces réalisations et contrôler que les deniers publics n'ont pas été dans les poches de quelques responsables locaux
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