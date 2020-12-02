معدل تفشي "كورونا" يصل إلى 12% .. ونسبة التعافي 86 بالمائة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4346 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 4044 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 43968، منها 135 حالة خطيرة أو حرجة، في حين بلغت نسبة الفتك 1.6 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية لوزارة الصحة، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 12 في المائة لكل مائة ألف نسمة، في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 86.3 في المائة، حيث وصلت حصيلة المتعافين إلى 314237، ورُصدت 70 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1314 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 1022 بالدار البيضاء، و58 بالنواصر، و55 ببرشيد، و52 بالمحمدية، و49 بالجديدة، و39 بسطات، و20 بمديونة، و10 حالات بسيدي بنور، و9 حالات ببن سليمان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 942 حالة، منها 286 بسلا، و255 بالقنيطرة، و159 بالصخيرات تمارة، و85 بالرباط، و84 بسيدي قاسم، و56 بسيدي سليمان، و17 بالخميسات.

جهة سوس ماسة أحصت 583 حالة، منها 289 بأكادير إداوتنان، و118 بتارودانت، و99 بإنزكان أيت ملول، و45 باشتوكة أيت باها، و32 بتزنيت.

وسجلت جهة مراكش أسفي 420 حالة، منها 229 بمراكش، و61 بآسفي، و49 بالصويرة، و32 بقلعة السراغنة، و30 بشيشاوة، و9 حالات بالحوز، و8 حالات باليوسفية، وحالتان بالرحامنة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 401 حالة، منها 170 بطنجة أصيلة، و91 بتطوان، و55 بالعرائش، و32 بالحسيمة، و23 بالمضيق الفنيدق، و14 بوزان، و13 بشفشاون، و3 حالات بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 178 حالة، منها 169 بالعيون، و7 بالسمارة، وحالتان ببوجدور. كما عرفت جهة الشرق 124 حالة، منها 60 حالة بوجدة أنجاد، و19 ببركان، و13 بتاوريرت، و12 بجرسيف، و6 حالات بالناظور، و5 بفجيج، و5 بالدريوش، و4 حالات بجرادة.

ورصدت بجهة كلميم واد نون 116 حالة، منها 84 بكلميم، و20 بسيدي افني، و10 حالات بطانطان، وحالتان بآسا الزاك. أما جهة فاس مكناس فأحصت 84 حالة، منها 33 بفاس، و15 بمكناس، و14 بتازة، و9 حالات بصفرو، و8 بمولاي يعقوب، و4 بالحاجب، وحالة واحدة بتاونات.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 76 حالة، منها 32 بخريبكة، و17 بالفقيه بن صالح، و16 بأزيلال، و11 بخنيفرة. في حين سجلت جهة درعة تافيلالت 73 حالة، منها 45 بالرشيدية، و13 بورزازات، و11 بميدلت، و3 حالات بتنغير، وحالة واحدة بزاكورة؛ بينما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 35 حالة، جميعها بوادي الذهب.