إصابات بكورونا تُغلق مدرسة ابتدائية في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان، الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية بمدرسة "عبد الرحيم بوعبيد" الابتدائية في حي أنزا، شمال أكادير، إلى غاية 14 دجنبر، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات متزامنة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطر التربوية والإدارية.

واستندت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إلى منشور وزارة الصحة عدد 78/2020 وتوجيهات الوزارة الوصية، فضلا عن تتبعها اليومي للوضعية الوبائية بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، والتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.

وموازاة مع تعليق الدراسة وإجراء تشخيص مخبري للمخالطين وتعقيم شامل لمرافق المؤسسة، سيتم الانتقال إلى النمط التربوي القائم على آلية التعليم عن بعد عبر مختلف الوسائط والمنصات المعتمدة، الذي ستشرف عليه إدارة المؤسسة وأطرها وأطر المراقبة التربوية، وذلك قبل استئناف الدراسة يوم 14 دجنبر الجاري.

وأهابت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان بجميع التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والتقنية والأمهات والآباء وباقي الشركاء والمتدخّلين في الشأن التربوي، التقيد الصارم بمقتضيات البروتوكول الصحي المعتمد، مؤكدة حرصها على توفير تمدرس يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين في ظروف تراعي أمن وسلامة الجميع.