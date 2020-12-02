24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر (5.00)

  2. جامعي ينبه إلى خطر اليساريين على مصالح المغرب لدى أمريكا (5.00)

  3. النظام الجزائري.. اختناق تاريخي (5.00)

  4. موافقة بريطانية طارئة على لقاح "بيونتيك وفايزر" (5.00)

  5. إسرائيل تحوّل إلى الفلسطينيين أكثر من مليار دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | إصابات بكورونا تُغلق مدرسة ابتدائية في أكادير

إصابات بكورونا تُغلق مدرسة ابتدائية في أكادير

إصابات بكورونا تُغلق مدرسة ابتدائية في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 19:58

قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان، الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية بمدرسة "عبد الرحيم بوعبيد" الابتدائية في حي أنزا، شمال أكادير، إلى غاية 14 دجنبر، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات متزامنة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطر التربوية والإدارية.

واستندت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إلى منشور وزارة الصحة عدد 78/2020 وتوجيهات الوزارة الوصية، فضلا عن تتبعها اليومي للوضعية الوبائية بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، والتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.

وموازاة مع تعليق الدراسة وإجراء تشخيص مخبري للمخالطين وتعقيم شامل لمرافق المؤسسة، سيتم الانتقال إلى النمط التربوي القائم على آلية التعليم عن بعد عبر مختلف الوسائط والمنصات المعتمدة، الذي ستشرف عليه إدارة المؤسسة وأطرها وأطر المراقبة التربوية، وذلك قبل استئناف الدراسة يوم 14 دجنبر الجاري.

وأهابت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان بجميع التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والتقنية والأمهات والآباء وباقي الشركاء والمتدخّلين في الشأن التربوي، التقيد الصارم بمقتضيات البروتوكول الصحي المعتمد، مؤكدة حرصها على توفير تمدرس يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين في ظروف تراعي أمن وسلامة الجميع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - القرار البعيد الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:07
استسمح حتى اكادير فيه مدارس ظهرات فيها حالات ولكن لم تغلق ولم يذكر بلي فيها كوفيد اللهم عافينا يجب تشديد المراقبة حتى لا يقع مالايحمد عقباه مع الخريف ولاكريب ساهل ينتاشر الفيروس اللهم تراقبو وتسدو اسبوع او ماشابه ولا تترك مفتوحة والمسكوت عنه يكتار ولن يمكن التحكم فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.