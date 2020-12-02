إقليم أزيلال يتخذ تدابير استباقية لمواجهة الثلوج

حميد رزقي من أزيلال

ترأس محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، الأربعاء، بمقر عمالة الإقليم، رفقة رئيس المجلس الإقليمي، اجتماعا من أجل تقييم التدخلات والتدابير المتخذة لمواجهة موجة البرد والثلوج، وتدارس الإجراءات والتدابير الاستباقية الكفيلة بفك العزلة عن الساكنة القروية والجبلية بالإقليم.

وجاء الاجتماع تفعيلا لمخطط العمل الإقليمي لتدبير ومواجهة الانعكاسات السلبية للتقلبات المناخية على ساكنة إقليم أزيلال، خاصة بالمناطق الجبلية التي تعاني أكثر من موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية.

وبالمناسبة، دعا عطفاوي المصالح المختصة إلى أن تضع بشكل استباقي آليات إزاحة الثلوج في الأماكن المعزولة، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التدخل الناجع في الحالات التي تتطلب ذلك، داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين لضمان صحة وسلامة المواطنين، من خلال توزيع حطب التدفئة على المدارس والمؤن الغذائية على الداخليات بالجماعات المعنية والحرص على عدم نفادها.

وركز عطفاوي، عامل الإقليم، على أهمية تنظيم القوافل الطبية المتخصصة وتقوية الحملات التحسيسية والتواصلية، وعلى ضرورة حث الساكنة على اتخاذ كل ما يلزم من الاحتياطات الاحترازية لتفادي كل المخاطر التي قد تنتج عن التقلبات المناخية.

وشدد المسؤول ذاته على ضرورة التعامل بفعالية وإيجابية مع النشرات الإنذارية والمعلومات الواردة لخرائط اليقظة التي تصدر عن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية؛ كما أوصى بالتعبئة في إطار العمل الجماعي والاستخدام الأمثل للوسائل اللوجستية المتاحة، لضمان القرب من السكان، وتلبية احتياجاتهم الضرورية للتخفيف من آثار موجة البرد عليهم، والقيام بجميع التدخلات الاستباقية للوقاية من الفيضانات على مستوى الإقليم.

ودعا المسؤول الأول على الإقليم إلى مضاعفة الجهود لتتبع حالة النساء الحوامل القاطنات بالدواوير التي يمكن أن تتعرض للعزلة، وتوفير الأغطية بالداخليات ودور الطالب وإيواء الأشخاص بدون مأوى في أماكن آمنة، وإعداد برنامج لتوزيع المؤن الغذائية والأغطية على الأسر المتواجدة في الدواوير والمناطق المهددة بالعزلة والمعرضة للضرر خلال فصل الشتاء، وتوفير الأعلاف للماشية بهذه المناطق.

وتمّ خلال اللقاء ذاته، الذي حضره المتوكل بالعسري، الكاتب العام للإقليم ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية، ورئيس قسم التجهيز والتعمير والبيئة بعمالة الإقليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة بالإقليم المعنية، وممثلو السلطات المحلية ورئيس مصلحة الصفقات بالمجلس الإقليمي لأزيلال ومدير المصالح بمجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وعدد من المنتخبين، عرض البرنامج العملي لهذه السنة الذي يهم ساكنة تقدر بـ 155740 ألف نسمة مكونة من 27089 أسرة في 397 دوارا على مستوى 25 جماعة ترابية داخل النفوذ الترابي للإقليم.