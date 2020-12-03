24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة‬ كورونا" (5.00)

  2. فاجعة مرفأ بيروت تخيم على تعديلات الأغلبية بمجلس المستشارين (5.00)

  3. مغربيات يشتكين "مرتزقة الجبهة" للقضاء الفرنسي (5.00)

  4. العرايشي لا يستبعد بيع "دوزيم" ويرمي مشاكل الإعلام إلى الحكومة (5.00)

  5. المختبرات ترفع وتيرة تصنيع "فيتامين سي" لمواجهة ارتفاع الطلب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | ثلج وبرد ورياح قوية بعدد من المناطق في المملكة

ثلج وبرد ورياح قوية بعدد من المناطق في المملكة

ثلج وبرد ورياح قوية بعدد من المناطق في المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 11:15

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد تساقطات ثلجية مهمة وموجة برد، مصحوبة برياح محليا قوية، ابتداء من يوم غد الجمعة إلى غاية الأحد المقبل.

نشرة جوية خاصة من "المستوى البرتقالي" قالت إنه من المتوقع نزول تساقطات ثلجية مهمة، ما بين 20 و40 سنتيمترا خلال 24 ساعة، بعمالات وأقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال وبني ملال وبولمان، وشيشاوة والحاجب وفكيك وكرسيف وإفران، وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو، ووجدة وتاوريرت وتازة وتنغير،من يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى يوم السبت على الساعة الحادية عشر ليلا.

ومن المتوقع أن تعرف عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال، وميدلت وبني ملال وبولمان وتنغير، موجة برد تتراوح درجاتها الدنيا ما بين ناقص 08 وناقص 03، ودرجتها العليا ما بين 01 و06 درجات، كما ستعرف عمالات وأقاليم الحسيمة وشيشاوة والحاجب، وفكيك وكرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وورزازات، وصفرو وتاوريرت وتازة، موجة برد تتراوح درجاتها الدنيا ما بين ناقص 02 و02 درجات، ودرجتها العليا ما بين 03 و08 درجات، من يوم الجمعة إلى بعد غد السبت.

المديرية ذكرت أيضا أن عمالات وأقاليم الحسيمة وبولمان وشفشاون وفحص-أنجرة، وكرسيف وإفران والعرائش والمضيق-الفنيدق، وميدلت ووجدة-أنجاد وصفرو وطنجة-أصيلة، وتاونات وتاوريرت وتازة وتطوان، ستعرف رياحا محليا قوية، ما بين 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة، ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشر ليلا.

كما ستهم هذه الرياح المحلية القوية عمالات وأقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال وبركان، وشتوكة-آيت بها والدريوش وفكيك، وكلميم وكرسيف وميدلت والناظور، وورزازات ووجدة-أنجاد وسيدي إفني، وتارودانت وتازة وتيزنيت، وذلك بحلول بعد غد السبت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد أينان الخميس 03 دجنبر 2020 - 11:28
اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.