24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة‬ كورونا" (5.00)

  2. مهمة استطلاعية برلمانية تفحص "صفقات كورونا" لوزارة الصحة (5.00)

  3. المختبرات ترفع وتيرة تصنيع "فيتامين سي" لمواجهة ارتفاع الطلب (5.00)

  4. رصيف الصحافة: المغرب لا يتوفر على جرعات كافية من لقاح كورونا (5.00)

  5. ثلج وبرد ورياح قوية بعدد من المناطق في المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | أمواج عاتية تبلغ 6 أمتار على السواحل الأطلسية

أمواج عاتية تبلغ 6 أمتار على السواحل الأطلسية

أمواج عاتية تبلغ 6 أمتار على السواحل الأطلسية
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 13:10

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يوم غد الجمعة سيعرف تسجيل أمواج عاتية من القطاع الشمالي الغربي على السواحل الأطلسية، ما بين أصيلة وطرفاية، بعلو من 4 إلى 6 أمتار لفترات ما بين 14 و17 ثانية.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، تسجيل تحسن تدريجي ابتداء من يوم الاثنين المقبل على هذه الواجهة الساحلية في المغرب.

المصدر نفسه ذكر أن ارتفاع المد في المناطق المهددة بالأمواج العاتية سيتراوح بين مترين و3.50 أمتار، وذلك ما بين الساعة الرابعة وأربعين دقيقة والساعة السابعة صباحا، وما بين الساعة الخامسة و10 دقائق والساعة السابعة و45 دقيقة مساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.