أمواج عاتية تبلغ 6 أمتار على السواحل الأطلسية

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يوم غد الجمعة سيعرف تسجيل أمواج عاتية من القطاع الشمالي الغربي على السواحل الأطلسية، ما بين أصيلة وطرفاية، بعلو من 4 إلى 6 أمتار لفترات ما بين 14 و17 ثانية.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، تسجيل تحسن تدريجي ابتداء من يوم الاثنين المقبل على هذه الواجهة الساحلية في المغرب.

المصدر نفسه ذكر أن ارتفاع المد في المناطق المهددة بالأمواج العاتية سيتراوح بين مترين و3.50 أمتار، وذلك ما بين الساعة الرابعة وأربعين دقيقة والساعة السابعة صباحا، وما بين الساعة الخامسة و10 دقائق والساعة السابعة و45 دقيقة مساء.