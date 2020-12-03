تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 45 حالة بإقليم بني ملال، و29 حالة بإقليم خريبكة، و5 حالات بإقليم خنيفرة، و15 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و11 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 14262 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الخميس، 77 حالة شفاء إضافية؛ منها 35 حالة بإقليم بني ملال، و14 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و15 حالة بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم خريبكة، و4 حالات بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 12922 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين بكل من إقليمي بني ملال وأزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 386 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 953 حالة؛ كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 120693 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الخميس، 4434 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 368624 حالة في المغرب.