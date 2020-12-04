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محتجون يتظاهرون دفاعا عن "دبلوم مهندس دولة"

محتجون يتظاهرون دفاعا عن "دبلوم مهندس دولة"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 16:21

نظم فرع مراكش للتنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب، الجمعة، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفها بـ"القرارات غير المدروسة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والتي تمس بقيمة دبلوم مهندس دولة".

وأكد المحتجون على ضرورة إعطاء الأولوية للرفع من جودة التكوين بالمدارس القائمة، والاستجابة لمطالبهم، التي تتمثل في ضرورة عقلنة إعداد مقاعد ولوج هذه المدرسة بشكل يتناسب مع الإمكانيات اللوجستية المتوفرة، من معدات ومرافق.

ومن مطالب المحتجين اعتماد الاختبار الكتابي للولوج ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مصداقية الانتقاء، وعقلنة إنشاء المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وفق معايير ودراسات إستراتيجية ورؤية مستقبلية واضحة، مع اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع المهتمين بالتكوين الهندسي بالمغرب.

وواصل المشاركون في هذه الاحتجاج الذي سيدوم 4 أيام التأكيد على وجوب احترام خصوصية وطبيعة التكوين الهندسي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، رافضين كل مخطط يهدف إلى المس بقيمة دبلوم مهندس دولة بشكل قاطع وبصفة عامة، وبقيمة التكوين الهندسي بهذه المدرسة.

يذكر أن التنسيقية المذكورة خاضت عدة أشكال احتجاجية للدفاع عن ملفها المطلبي، كما راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.

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