باشا وزان يرفض تسييس تدابير "محاربة كورونا"

أيوب صدور من وزان (صورة: عبد المومن حاج علي)

رفض عبد الرحيم لمتوني، باشا مدينة وزان بالنيابة، "تسييس إجراءات محاربة فيروس كورونا"، مؤكدا أن "القرارات التي يتم اتخاذها تتم بناء على مؤشرات علمية ومبيان تطور الإصابات والوفيات على المستوى المحلي"، وداعيا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والوعي من طرف الساكنة لتجاوز هذه الأزمة.

وأعلن ممثل السلطات المحلية، على هامش اجتماع للجنة اليقظة بإقليم وزان، قرار التخفيف التدريجي للإجراءات المقررة سالفا للحد من انتشار وباء "كورونا" المستجد بعد تسجيل تراجع في الحالات الإيجابية المؤكدة المصابة بالفيروس التاجي وفي الحالات الحرجة والوفيات، مضيفا أن قرار التخفيف يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السبت على الساعة السادسة ولمدة 15 يوما.

وتضمن القرار الجديد الإبقاء على الإجراءات الاحترازية المتعلقة بإخضاع التنقل من وإلى إقليم وزان لشرط التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية (بالنسبة للحالات المهنية والإنسانية أو الصحية)، ومنع التجمعات والتجمهرات لأكثر من 5 أشخاص بالأماكن العمومية ومقرات العمل، ومنع الولوج إلى الحدائق العمومية على الساعة الخامسة مساء.

وتقررت إعادة فتح القاعات الرياضية والحمامات ومحالّ الحلاقة والتجميل في حدود 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، إلى جانب الإغلاق التام لملاعب القرب وقاعات الألعاب.

وبخصوص المحالّ التجارية والمقاهي والمطاعم ومحالّ المأكولات الخفيفة فقد تقرر تحديد الساعة الثامنة ليلا لإغلاقها، بالإضافة إلى تقليص الطاقة الاستيعابية بوسائل النقل العمومي في حدود نصف طاقتها القانونية.

وتقرر أيضا تحديد ساعة إغلاق سوق الجملة للخضر والفواكه وأسواق القرب والسوق البلدي في الخامسة مساء؛ بينما ستعمل السلطات المعنية على مواصلة المراقبة الصارمة لاحترام الإجراءات (وضع الكمامات، التباعد الجسدي) تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.