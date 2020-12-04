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الرئيسية | جهات | مطالب بإحداث مطرح إقليمي للنّفايات بشفشاون

مطالب بإحداث مطرح إقليمي للنّفايات بشفشاون

مطالب بإحداث مطرح إقليمي للنّفايات بشفشاون
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 22:20

قامت جمعية "تلاسمطان للبيئة والتنمية" بشفشاون بوضع عريضة من أجل الترافع لدى المجلس الإقليمي حول إحداث مطرح إقليمي لجمع ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية يحترم المعايير الدولية والوطنية لمطارح النفايات المنزلية.

وأشارت الجمعية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى ضرورة إحداث مطرح إقليمي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، والحكامة البيئية، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

وأوضحت "تلاسمطان" أن العريضة تمت بلورتها وصياغة مضامينها تماشيا مع الأهداف، التي تم تسطيرها في إطار مشروع "مبادرة ترافعية، حكامة بيئية من أجل تنمية مستدامة"، الذي أشرفت على إنجازه الجمعية، بشراكة مع جمعية "الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بتطوان.

وجاءت العريضة، تضيف الجمعية، "في إطار سياستها الرامية إلى التحسيس والتوعية بالقضايا البيئية على المستويين الجهوي والإقليمي، وتماشيا مع التوجيهات الملكية التي تحث على مبدأ مشـاركة جميع الفاعلين في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية والإستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وخصوصا منظمات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية".

وأضاف المصدر ذاته أن العريضة تأتي أيضا "تنفيذا لبنود الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا توصيات المرصد الإقليمي للبيئة والتغيرات المناخية بشفشاون".

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