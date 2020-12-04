24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:15
|13:23
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مناهضة العنف ضد النساء
- تتويج "أوزون" أفضل شركة عربية سنة 2020
- الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد تركيا
- فنانون يتبرعون بالدم
- إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات في ميدلت
وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (5.00)
شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)
احتجاجات الطلبة تعرّي ضعف التكوين في معاهد الهندسة بالمغرب (5.00)
غياب التدابير الاحترازية يزيد مخاطر نقل اللحوم داخل الدار البيضاء (5.00)
- عصيد: النظام التربوي المغربي يصنع المسلمين بـ"العنف والترهيب" - (123)
- إغلاق المساجد ومراكز العبادة في فرنسا يثيرُ انقساما وسط المسلمين - (98)
- الراحل ديستان .. رئيس فرنسي كرِه الجزائر وشجع "نوويّ المغرب" - (47)
- "متضررون" من مباراة توظيف المتعاقدين يلوحون باللجوء للقضاء - (47)
- التفاصيل الكاملة لتفكيك "كتيبة أنصار الخلافة" الإرهابية بمدينة تطوان - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مطالب بإحداث مطرح إقليمي للنّفايات بشفشاون
قامت جمعية "تلاسمطان للبيئة والتنمية" بشفشاون بوضع عريضة من أجل الترافع لدى المجلس الإقليمي حول إحداث مطرح إقليمي لجمع ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية يحترم المعايير الدولية والوطنية لمطارح النفايات المنزلية.
وأشارت الجمعية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى ضرورة إحداث مطرح إقليمي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، والحكامة البيئية، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأوضحت "تلاسمطان" أن العريضة تمت بلورتها وصياغة مضامينها تماشيا مع الأهداف، التي تم تسطيرها في إطار مشروع "مبادرة ترافعية، حكامة بيئية من أجل تنمية مستدامة"، الذي أشرفت على إنجازه الجمعية، بشراكة مع جمعية "الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بتطوان.
وجاءت العريضة، تضيف الجمعية، "في إطار سياستها الرامية إلى التحسيس والتوعية بالقضايا البيئية على المستويين الجهوي والإقليمي، وتماشيا مع التوجيهات الملكية التي تحث على مبدأ مشـاركة جميع الفاعلين في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية والإستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وخصوصا منظمات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية".
وأضاف المصدر ذاته أن العريضة تأتي أيضا "تنفيذا لبنود الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا توصيات المرصد الإقليمي للبيئة والتغيرات المناخية بشفشاون".