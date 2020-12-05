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كُتّاب وآراء
هيئة تبرز مخاطر "كوفيد-19" في سبت أولاد النمة
نظم اتحاد شرفاء المغرب، بتنسيق مع جمعية ابن سينا للخدمات الصحية والعلاجات الطبيعية بالمغرب، وبحضور السلطة المحلية، السبت، حملة تحسيسية بالسوق الأسبوعي لمدينة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، حول أهمية ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واعتماد شروط النظافة، كإجراءات احترازية للحد من انتشار وباء "كوفيد-19".
وتزامنت هذه الحملة التي جرى تنظيمها بتنسيق مع السلطة المحلية بالمقاطعة الإدارية الأولى، مع انعقاد السوق الأسبوعي للمدينة، ما جعلها تستهدف شارع محمد الخامس، حيث يتمركز أغلب الباعة الجائلين والتجار والوافدين إلى السوق من الجماعات الترابية المجاورة.
مولاي موسى الإدريسي، رئيس اتحاد شرفاء المغرب، أوضح لجريدة هسبريس أن الحملة جاءت تعزيزا للمجهودات التي تقوم بها السلطة المختصة في هذا الإطار، وبعد تسجيل نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية من وباء "كوفيد-19"، خاصة بالعالم القروي وبعض المراكز الحضرية.
وأضاف الإدريسي أن ما يُميز حملة اليوم، هو مشاركة السلطة في عمليات التوعية والتحسيس وتوزيع الكمامات، وإطلاع المواطنين على الظروف الحالية للوضعية الوبائية من أجل عدم العودة إلى الحجر الصحي، مع التأكيد على أهمية حملة التلقيح التي ستباشرها المصالح المختصة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
يشار إلى أنه خلال هذه الحملة التحسيسية، جرى توزيع الكمامات على الفئات الهشة، وإطلاق وصلات صوتية من أجل التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.