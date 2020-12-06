مخطط يستهدف مواجهة تداعيات البرد في تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

عقدت لجنة اليقظة بإقليم تاونات اجتماعا بمقر العمالة، تحت رئاسة سيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات، خصص لتقديم مخطط العمل الإقليمي لمواجهة آثار موجة البرد وتداعيات التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية، والوقوف على كافة الاستعدادات والتدابير الاستباقية المتخذة بهذا الخصوص من قبل مختلف المصالح المعنية على صعيد المناطق المستهدفة بالإقليم.

ووفقا لبلاغ صادر عن عمالة تاونات توصلت به هسبريس، فقد أكد عامل الإقليم، في كلمة له بالمناسبة، على الإنجاز والتنزيل الفوري لهذا البرنامج بكل نجاعة وفعالية، مع التعبئة الشاملة واليقظة المتواصلة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير قصد تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة والعون للساكنة المعنية، بما يضمن سلامتها وصحتها والحفاظ على ممتلكاتها، وفك العزلة عنها وتسهيل ولوجها إلى الخدمات العمومية.

وأشار عامل إقليم تاونات، في معرض تدخله، إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة الإقليمية واللجان المحلية لليقظة وتعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجستيكية اللازمة للمساهمة في هذه العملية، والتدخل لإزاحة الثلوج وفك العزلة عن الدواوير المعنية وإصلاح المحاور الطرقية المتضررة، مع تتبع وضعية النساء الحوامل بالمناطق المستهدفة، وضمان الولادة في ظروف طبية مراقبة، والتكفل بالأشخاص بدون مأوى بالمراكز المخصصة لهذا الغرض.

ووفقا للبلاغ ذاته، يستهدف المخطط المناطق المتواجدة على ارتفاع يتراوح ما بين 900 و1700 متر عن سطح البحر، بساكنة تقدر بـ4541 نسمة مكونة من 988 أسرة، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع هذه الإجراءات، ستُنظم مبادرة اجتماعية لفائدة تلاميذ وساكنة الدواوير المعنية التابعة لكل من جماعات تمضيت والودكة والرتبة.

وتشمل هذه العمليات، تورد عمالة تاونات، تنظيم قوافل طبية مجانية متعددة الاختصاصات تشرف عليها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، وتوزيع 2500 حصة من الألبسة الشتوية الواقية من البرد لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة للدواوير المعنية، فضلا عن تخصيص أجهزة ومواد تدفئة الحجرات الدراسية والمكاتب الإدارية من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

كما ستعرف هذه المبادرة، يوضح المصدر ذاته، توزيع حصص مكونة من 300 من الألبسة الشتوية لفائدة الرجال والنساء المسنين، و1400 من الأغطية لفائدة السكان المنحدرين من أسر معوزة بالمناطق المستهدفة، وتوزيع المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 435 من الأفرنة الحديدية المحسنة على الساكنة المحلية المجاورة للمجال الغابوي.

وعلى هامش انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة، اطلع عامل إقليم تاونات على عينات ونماذج من الألبسة والأغطية والأفرنة الحديدية المحسنة التي سيتم توزيعها خلال هذه العمليات، كما تفقد معدات التدخل التابعة للوقاية المدنية وسيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، قبل توجهه، مرفوقا بأعضاء اللجنة الإقليمية لليقظة، إلى جماعة عين عائشة، حيث قام بزيارة حظيرتي الآليات ووسائل التدخل لفتح المسالك الطرقية وإزاحة الثلوج التابعتين لكل من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومجموعة الجماعات "التعاون".