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الرئيسية | جهات | تجهيز 8 مراكز للتلقيح ضد "كورونا" في الناظور

تجهيز 8 مراكز للتلقيح ضد "كورونا" في الناظور

تجهيز 8 مراكز للتلقيح ضد "كورونا" في الناظور
عبد الكريم هرواش من النّاظور
السبت 05 دجنبر 2020 - 22:10

شرعت السّلطات المحلّية بالنّاظور، بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحّة بالمدينة، في تجهيز ثمانية مراكز صحية بتراب جماعة النّاظور استعدادًا لاستقبال المستفيدين من عمليّة التّلقيح التي أعلنت عنها وزارة الصحّة بالمغرب ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وحسب مصدر مطّلع، فقد جرى تجهيز خمسة مراكز تابعة لمستوصفات صحّية بالنّاظور، بالإضافة إلى مركز تابع للمقاطعة الإدارية الخامسة ومركز آخر تابع للمقاطعة الثّالثة، وأخيرًا مركز جمعية محمّد الخامس للتّضامن بحي المطار التّابع للمقاطعة السّابعة.

ويجري، حاليا، الاستعداد التّام من قبل السلطات المحلية ومسؤولي قطاع الصحّة بالنّاظور على إنشاء مجموعة من مراكز التّلقيح ضد فيروس "كوفيد-19" بباقي المدن والجماعات التّابعة للإقليم في إطار توسيع التّغطية لتشمل جميع المستفيدين.

وستستهدفُ حملة التّلقيح بالمغرب، حسب وزارة الصحّة، المواطنين البالغين من العمر 18 سنة، وستُعطى الأولوية للعاملين في الصّفوف الأمامية؛ بمن في ذلك العاملون في مجال الصحّة والسلطات العمومية، وقوّة حفظ النّظام، وموظّفو وزارة التربية الوطنية وكبار السنّ.

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1 - Amaghrabi السبت 05 دجنبر 2020 - 22:38
خبر مفرح واتمنى لاخواني الناظوريين الكرام ان يستعدوا لهذا اللقاح المبارك ان شاء الله بدون خوف ولا تردد وان يتكلوا على الله وان يتمنوا خيرا يلقوا خيرا وخاصة ان هذا اللقاح قد جرب في المغرب وكان هناك كما سمعت 600 متطوع جزاهم الله خيرا وبالتالي فالنتائج كانت ايجابية مما يجعلني اشجع اخواني الناظوريين والمغاربة جميعا ان يتوكلوا على الله لان التلقيح هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن ان تقضي على هذا الوباء الخطير على صحة المواطنين اولا وعلى معيشتهم واعمالهم ,وان شاء الله هذه وسيلة جيدة وهبة من الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى جعل لكل مشكل حلا ولكل داء دواء
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