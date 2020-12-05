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كُتّاب وآراء
تجهيز 8 مراكز للتلقيح ضد "كورونا" في الناظور
شرعت السّلطات المحلّية بالنّاظور، بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحّة بالمدينة، في تجهيز ثمانية مراكز صحية بتراب جماعة النّاظور استعدادًا لاستقبال المستفيدين من عمليّة التّلقيح التي أعلنت عنها وزارة الصحّة بالمغرب ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.
وحسب مصدر مطّلع، فقد جرى تجهيز خمسة مراكز تابعة لمستوصفات صحّية بالنّاظور، بالإضافة إلى مركز تابع للمقاطعة الإدارية الخامسة ومركز آخر تابع للمقاطعة الثّالثة، وأخيرًا مركز جمعية محمّد الخامس للتّضامن بحي المطار التّابع للمقاطعة السّابعة.
ويجري، حاليا، الاستعداد التّام من قبل السلطات المحلية ومسؤولي قطاع الصحّة بالنّاظور على إنشاء مجموعة من مراكز التّلقيح ضد فيروس "كوفيد-19" بباقي المدن والجماعات التّابعة للإقليم في إطار توسيع التّغطية لتشمل جميع المستفيدين.
وستستهدفُ حملة التّلقيح بالمغرب، حسب وزارة الصحّة، المواطنين البالغين من العمر 18 سنة، وستُعطى الأولوية للعاملين في الصّفوف الأمامية؛ بمن في ذلك العاملون في مجال الصحّة والسلطات العمومية، وقوّة حفظ النّظام، وموظّفو وزارة التربية الوطنية وكبار السنّ.