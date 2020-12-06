تقلبات الجو تقيد السير بين إقليمَي بولمان وإفران

رشيد الكويرتي من فاس

أدت التساقطات الثلجية الكثيفة، التي عرفتها مناطق الأطلس المتوسط خلال الساعات الماضية، إلى حدوث اضطرابات على مستوى حركة المرور همت محاور طرقية رئيسية بإقليمي بولمان وإفران، بعد أن بلغ سمك الثلوج المتساقطة 30 سنتمترا على القمم و20 سنتمترا بالسفوح.

وأفادت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ببولمان أن الثلوج أثرت على حركة المرور على مستوى المقطع الرابط بين صفرو وبولمان عبر الطريق الوطنية رقم 4، مشيرة إلى أن المرور عبر هذا المقطع الطرقي مسموح به للعربات الخفيفة، ومغلق أمام العربات المقطورة.

وأضاف المصدر ذاته أن حركة المرور عبر المقطع الرابط بين بولمان وزايدة عبر تاوردة، بالطريق الوطنية ذاتها، مغلق أمام العربات المقطورة، ومسموح به في وجه العربات الخفيفة عبر قوافل تتقدمها كاسحات الثلوج.

من جهته، أفاد يونس مسكيني، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بإفران، أن المقطع الطرقي الرابط بين آزرو وتمحضيت وآيت أوفلا عبر الطريق الوطنية رقم 13، والمقطع الطرقي الرابط بين إفران وبولمان عبر الطريق الجهوية رقم 707 مقطوعان بسبب تساقط الثلوج، مشيرا إلى أنهما سيظلان على هذه الحال طيلة ليلة السبت والساعات الأولى من صباح الأحد.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن تساقط الثلوج أثر أيضا، طيلة يوم السبت، على حركة المرور على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين إفران والحاجب عبر الطريق الجهوية رقم 707، مشيرا إلى أن حركة المرور تتم على طول هذا المحور الطرقي عبر قوافل من العربات.

كما أشار مسكيني إلى أن المقطع الطرقي الرابط بين إفران وإيموزار كندر، عبر الطريق الوطنية رقم 8، عرف بدوره اضطرابات على مستوى حركة المرور، مبرزا أن تيسير العبور على مستوى هذا المحور الطرقي يتم عبر قوافل من العربات.