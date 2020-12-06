الوضع الوبائي يبقي تشديد تدابير الوقاية في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

فرضت الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد بعمالة أكادير إدوتنان تمديد العمل بحزمة إجراءات لمدة 15 يوما إضافية، وذلك بعد تقييم لجنة اليقظة الإقليمية للوضع الوبائي على مستوى تراب العمالة، الذي وصفته بـ"الظرفية الصعبة التي تستدعي المزيد من الحذر واليقظة والوعي بخطورة الوباء".

وأرجعت لجنة اليقظة الإقليمية استمرار تسجيل ارتفاع حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" بالنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان إلى "انعدم الانخراط الجدي للساكنة في الانضباط للتدابير الاحترازية الصحية"، ما دفع اللجنة إلى إقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة 15 يوما إضافية، ابتداء من اليوم الأحد.

ومن التدابير التي يستمر العمل بها في عمالة أكادير إدواتان إغلاق الشواطئ ومنع ارتيادها، وإغلاق سوق الأحد على الساعة 5 مساء، وأسواق القرب على الساعة 3 زوالا، مع إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى تراب العمالة.

كما جرى منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقل المبرر بأسباب صحية أو مهنية.

وفي جانب آخر، تقرّر إغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أصنافها على الساعة 8 مساء، والأمر ذاته بالنسبة إلى جميع المتاجر والمحال التجارية الكبرى؛ مع إغلاق كل الحمامات ومحال التجميل "spa" والأنشطة المشابهة باستثناء محال الحلاقة، والقاعات الرياضية ومحال الألعاب والأنشطة المشابهة.

وفرضت اللجنة الإقليمية أيضا ضرورة احترام 50% من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي على الساعة 9 التاسعة مساء، مع إغلاق ملاعب القرب والمنتزهات؛ فضلا عن تشجيع العمل عن بعد من طرف كل المؤسسات عند الإمكان.