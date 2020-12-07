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كُتّاب وآراء
متبرعون يجمعون 103 أكياس من الدم بمراكش
103 أكياس من الدم هي حصيلة الحملة التي نظمتها جمعية المتبرعين ذوي الأصناف الدموية النادرة، الأحد، بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة مراكش.
وترمي هذه الحملة التي تشكل المبادرة السادسة خلال الجائحة، إلى سد الخصاص الذي تعاني منه مراكز تحاقن الدم، وتلبية الحاجة الملحة والمتزايدة إلى هذه المادة الحيوية.
وتمكنت الحملة الخامسة التي نظمت سابقا، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، من جمع 311 كيسا، أما باقي الحملات فلم تتعد حصيلتها 120 و165 كيسا من الدم، يتطوع بها المنخرطون بهذه الجمعية في ظروف تحترم البروتوكول الصحي.
وتعتمد هذه الجمعية في تنظيم هذه المبادرات على الدعوة المباشرة لمنخرطيها عبر استعمال قاعدة البيانات الخاصة بهم، البالغ عددهم 748 منخرطا من حاملي الأصناف الدموية النادرة، بشكل يراعي القواعد الصحية والطبية.