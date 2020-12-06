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جهة الرباط تزاحم البيضاء على صدارة الإصابات اليومية بـ"كورونا"

جهة الرباط تزاحم البيضاء على صدارة الإصابات اليومية بـ"كورونا"
هسبريس - أمال كنين
الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:00

ما تزال جهة الدار البيضاء سطات تتصدر قائمة الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" على المستوى الوطني؛ إذ سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 799 حالة، منها 551 بالدار البيضاء، و82 بسطات، و60 بالمحمدية، و44 بالجديدة، و24 بالنواصر، و20 ببن سليمان، و17 ببرشيد، وحالة واحدة بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة حلت في الرتبة الثانية بـ629 حالة، منها 249 بالصخيرات تمارة، و141 بالقنيطرة، و107 حالات بسلا، و82 بالرباط، و44 بالخميسات، و4 حالات بسيدي سليمان، وحالتان بسيدي قاسم.

وسجلت جهة مراكش أسفي 337 حالة، منها 185 بمراكش، و44 بالصويرة، و42 بقلعة السراغنة، و20 بشيشاوة، و17 بأسفي، و13 بالحوز، و8 حالات باليوسفية، ومثلها بالرحامنة.

وسجلت جهة سوس ماسة 318 حالة، منها 98 بأكادير ادوتنان، و89 بانزكان أيت ملول، و46 بتارودانت، و44 بتزنيت، و31 باشتوكة أيت باها، و9 حالات بطاطا.

جهة طنجة تطوان الحسيمة عرفت 239 حالة، منها 105 حالات بطنجة أصيلة، و41 بالعرائش، و38 بالمضيق الفنيدق، و29 بتطوان، و14 بوزان، و11 بشفشاون، وحالة واحدة بالحسيمة.

وسجلت جهة الشرق 161 حالة، منها 57 بوجدة أنكاد، و28 ببركان، و23 بتاوريرت، و18 بالدريوش، و12 بفجيج، و9 حالات بالناظور، و7 حالات بجرسيف، و7 حالات بجرادة. فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 124 حالة، منها 46 بخريبكة، و35 ببني ملال، و21 بخنيفرة، و14 بالفقيه بنصالح، و8 حالات بأزيلال.

وبجهة العيون الساقية الحمراء تم رصد 118 حالة، منها 116 بالعيون وحالتان ببوجدور. فيما سجلت جهة كلميم واد نون 84 حالة، منها 55 بكلميم، و18 بسيدي افني، و10 حالات بطانطان، وحالة واحدة باسا الزاك.

وسجلت جهة فاس مكناس 73 حالة، من بينها 26 بفاس، و10 حالات بصفرو، و10 حالات بمكناس، و10 بتاونات، و7 حالات بتازة، و6 بافران، و3 حالات ببولمان، وحالة واحدة بالحاجب. فيما سجلت جهة درعة تافيلالت 26 حالة، منها 12 بالرشيدية، و11 بتنغير، وحالتان بميدلت، وحالة واحدة بزاكورة. في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 12 حالة، جميعها بوادي الذهب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ahmed الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:16
IL FAUT CONFINER LA VILLE D EL JADIDA ET CASA POUR EVITER PLUS DE CAS ET DECES
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-6
2 - حفيظ السوسي البعمراني الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:26
جهة أكادير ارتفع فيها موتى الكوفيد بشكل صاروخي، ولا أحد يتكلم ،والمستشفيات لم تعد هناك أسرة للعناية المركزة، والله انها كارثة، ادا دخلت الى مستشفى الحسن الثاني فلا تعول أن تخرج حيا. عليهم بطرد المدير الجهوي.
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3 - اللهم رفع عن الوباء امين الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:38
رسالتي لكل مواطن مغربي الى ان يصل لقاح كرونا استعمال كمامه تعقيم ليدين تباعد قدر لمستطاع استعمال وسيله نقل مخففه مثل دراجه ناريه ولعاديه او سياره نفعيه او طكسي كبير نوع جديد 6مقاعد لان سبب ارتفاع حلات أصابه بكرونا بجهة الرباط سلا ومسببتها وسائل نقل طرام طوبيس خطافا طربورتور زدحام عدم رتدا الكمامه خصوصا في اوقات ذروه وكذالك يجب مراقبه كل مواد المستورد التي تستعمله شركات تابعه لجهة لقنيطره وجهة رباط سلا تماره زعير
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4 - kalo الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:46
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،الله يلطف
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5 - كوبيد007 الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:03
بوحمرون كيقتل أكثر ويظل افتك من كوغونا
بارا من التهويل يا صحافة الصحاف
كالك كازا والرباط بالطبع الناس مريطة وهادي أكبر تجمع سكاني بالمملكة واش بغيتو فجيج أو ود الذهب أو بني تجيت تتصدر اللائحة
يا ربي يكون التقطيع الانتخابية على حساب هاد الإحصائيات
جهة كازا والرباط وفاس ومراكش خاصهم 50 ٪ من مقاعد البرلمان
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6 - abdou الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:24
اضطرتني الظروف لأرافق أحد اقربائي إلى مستعجلات أحد المستشفيات بالرباط نهاية الاسبوع الفارط لأنه كان يشكو من مشكل هضمي مستعجل.
وخلال تواجدي هناك صدمت من التوافد الكبير لحالات كوفيد بعضهم في حالة متقدمة وكثير منهم دون أي أعراض, وقد تم فحص قريبي و مده بوصفة علاجية وغادرنا المستشفى بسرعة.
وفعلا من أراد أن يعرف هذا المرض الخطير فعليه زيارة المستشفى ليعرف صعوبته.
تلك الزيارة جعلتني أضاعف كل الاحتياطات وقواعد السلامة
اللهم شافي كل مصاب بهذا المرض وحفظ الله الجميع
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