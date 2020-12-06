جهة الرباط تزاحم البيضاء على صدارة الإصابات اليومية بـ"كورونا"

هسبريس - أمال كنين

ما تزال جهة الدار البيضاء سطات تتصدر قائمة الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" على المستوى الوطني؛ إذ سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 799 حالة، منها 551 بالدار البيضاء، و82 بسطات، و60 بالمحمدية، و44 بالجديدة، و24 بالنواصر، و20 ببن سليمان، و17 ببرشيد، وحالة واحدة بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة حلت في الرتبة الثانية بـ629 حالة، منها 249 بالصخيرات تمارة، و141 بالقنيطرة، و107 حالات بسلا، و82 بالرباط، و44 بالخميسات، و4 حالات بسيدي سليمان، وحالتان بسيدي قاسم.

وسجلت جهة مراكش أسفي 337 حالة، منها 185 بمراكش، و44 بالصويرة، و42 بقلعة السراغنة، و20 بشيشاوة، و17 بأسفي، و13 بالحوز، و8 حالات باليوسفية، ومثلها بالرحامنة.

وسجلت جهة سوس ماسة 318 حالة، منها 98 بأكادير ادوتنان، و89 بانزكان أيت ملول، و46 بتارودانت، و44 بتزنيت، و31 باشتوكة أيت باها، و9 حالات بطاطا.

جهة طنجة تطوان الحسيمة عرفت 239 حالة، منها 105 حالات بطنجة أصيلة، و41 بالعرائش، و38 بالمضيق الفنيدق، و29 بتطوان، و14 بوزان، و11 بشفشاون، وحالة واحدة بالحسيمة.

وسجلت جهة الشرق 161 حالة، منها 57 بوجدة أنكاد، و28 ببركان، و23 بتاوريرت، و18 بالدريوش، و12 بفجيج، و9 حالات بالناظور، و7 حالات بجرسيف، و7 حالات بجرادة. فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 124 حالة، منها 46 بخريبكة، و35 ببني ملال، و21 بخنيفرة، و14 بالفقيه بنصالح، و8 حالات بأزيلال.

وبجهة العيون الساقية الحمراء تم رصد 118 حالة، منها 116 بالعيون وحالتان ببوجدور. فيما سجلت جهة كلميم واد نون 84 حالة، منها 55 بكلميم، و18 بسيدي افني، و10 حالات بطانطان، وحالة واحدة باسا الزاك.

وسجلت جهة فاس مكناس 73 حالة، من بينها 26 بفاس، و10 حالات بصفرو، و10 حالات بمكناس، و10 بتاونات، و7 حالات بتازة، و6 بافران، و3 حالات ببولمان، وحالة واحدة بالحاجب. فيما سجلت جهة درعة تافيلالت 26 حالة، منها 12 بالرشيدية، و11 بتنغير، وحالتان بميدلت، وحالة واحدة بزاكورة. في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 12 حالة، جميعها بوادي الذهب.