السلطات تشجع تسويق الأسماك في قُرى أزيلال

حميد رزقي من أزيلال

قامت السلطات الإقليمية بأزيلال، الاثنين، بتوزيع سيارات ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي على تعاونيتين، في إطار تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2020.

وأشرف المتوكل بالعسري، الكاتب العام لإقليم أزيلال، بمقر العمالة الإقليم ذاته، على تسليم مفاتيح سيارتين خاصتين ببيع وتوزيع الأسماك على مستوى تراب الإقليم سالف الذكر، لفائدة تعاونية إمدوان للأسماك بسوق السمك بمدينة أزيلال وتعاونية تامونت للأسماك بسوق السمك بمدينة دمنات.

ويندرج هذان المشروعان، اللذان رصد لهما غلاف مالي إجمالي قدره 448.800.00 درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب، بهدف مساعدة التعاونيات على تطوير وتنظيم أنشطتها، والمساهمة في النهوض بقطاع بيع الأسماك.

وفي هذا الصدد، أفاد عبد العزيز العاصمي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بأزيلال، بأن المشروعين يتوخيان تحسين ظروف عمل المستفيدين وتشجيع الساكنة على استهلاك الأسماك على مستوى الإقليم، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال تمكينهم من استهلاك السمك في ظروف صحية جيدة.

وأبرز العاصمي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تشجيع تسويق وبيع الأسماك في بعض المناطق النائية بأزيلال من شأنه أن يحل بعض المشاكل الصحية الناتجة عن النقص الحاصل في مادة "اليود" التي توفرها الأسماك.

وتستهدف تعاونية إمداون ساكنة زاوية أحنصال وآيت عباس وتامدة نومرصيد وإكودي نلخير وتبانت وأزيلال المدينة، فيما سيتم تسويق أسماك تعاونية تامونت بمنطقة آيت تامليل آيت بلال وآيت بولي وبمركز دمنات.

يشار إلى أن مراسيم التوزيع حضرها كل من رئيس المجلس الإقليمي، ورئيسة الجماعة الترابية، وطبيب مصلحة حفظ الصحة، ومدير وكالة أنابيك، فضلا عن رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ورؤساء وأعضاء التعاونيتين المستفيدتين ورؤساء المصالح الأمنية.