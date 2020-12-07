جهة الرباط تتصدر حالات "فيروس كورونا" الجديدة خلال يوم واحد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1531 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 2968 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 40599، منها 70 حالة خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 4.2 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 87.7 في المائة، ورُصدت 75 حالة وفاة.

وجاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في صدارة الجهات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعدما سجلت 537 حالة؛ منها 31 بالصخيرات تمارة، و100 بسلا، و127 بالقنيطرة، و88 بالرباط، و32 بالخميسات، و30 بسيدي سليمان، و65 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 384 حالة؛ منها 281 حالة بالدار البيضاء، و22 بالنواصر، و25 ببرشيد، و15 بسطات، و16 بالمحمدية، و19 بالجديدة، وحالة واحدة ببن سليمان، وحالتان بمديونة، و3 بسيدي بنور.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 181 حالة؛ منها 79 بطنجة أصيلة، و9 بتطوان، و45 بالحسيمة، و10 بشفشاون، وحالة واحدة بكل من الفحص أنجرة والعرائش، و6 بالمضيق الفنيدق، و30 بوزان.

جهة سوس ماسة أحصت 112 حالة؛ منها 93 بأكادير إداوتنان، و3 بإنزكان أيت ملول، و7 بتارودانت، و5 باشتوكة أيت باها، و4 بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 97 حالة؛ منها 59 بمراكش، و4 بالصويرة، و10 بشيشاوة، وحالتان بكل من الرحامنة واليوسفية، و20 بآسفي.

كما عرفت جهة الشرق 65 حالة، منها 29 حالة بوجدة أنجاد، و6 ببركان، و16 بالناظور و3 بتاوريرت، و5 بجرادة، و6 بالدريوش.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 63 حالة؛ منها 23 بفاس، و7 بتازة، و14 بمكناس، و11 بصفرو، و6 بإفران، وحالة واحدة بكل من الحاجب مولاي يعقوب.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 23 حالة؛ منها 20 ببني ملال، و3 بالفقيه بن صالح؛ فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 18 حالة، كلها بالعيون. وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 13 حالة، جميعها بوادي الذهب.

وسجلت جهة كلميم واد نون حالتين، رصدتا بمدينة كلميم. أما جهة درعة تافيلالت فلم تسجل أية حالة.