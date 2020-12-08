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تمديد إجراءات "كورونا" لمدة أسبوعين في كلميم

تمديد إجراءات "كورونا" لمدة أسبوعين في كلميم
مصطفى البكار
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 02:25

قرّرت السلطات العاملية بإقليم كلميم واد نون تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الرامية إلى محاربة تفشي "كوفيد-19" لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداء من الاثنين على الساعة السادسة مساء.

ويأتي هذا القرار بناء على التوصيات المنبثقة عن مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير وتتبع جائحة كورونا، من خلال اجتماعه الأخير الخاص بتقييم معطيات الوضع الوبائي بالإقليم.

ودعت سلطات كلميم، في بلاغ توصلت به هسبريس، عموم الساكنة المحلية إلى الانخراط الفعال والمسؤول في تنزيل مقتضيات القرار عبر الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي وتجنب جميع أشكال التجمعات، تفاديا لانتقال عدوى كورونا وحماية للأرواح وأملا في تحسن الوضعية الوبائية وتراجع المؤشرات للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

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